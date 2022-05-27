Arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölü numarası yapmış

Teksas’ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü Robb İlkokulu’ndaki silahlı saldırıda bir öğrencinin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.

CNN'e konuşan 11 yaşındaki Miha Cerrillo, sınıfta film izledikleri bir sırada okula saldırganın girdiğinin anlaşılmasından sonra öğretmenlerden birinin hemen sınıfın kapısını kilitlemek istediğini ancak kapının dibinde beliren saldırganın kapının camından ateş açtığını söyledi.

Cerrillo, öğretmenin kapıyı kilitleyemeden geri çekildiğini ve o sırada aniden içeri giren saldırganın “iyi geceler” diyerek öğretmeni vurduğunu belirtti.

Daha sonra saldırganın ikinci öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını hedef aldığını aktaran 11 yaşındaki öğrenci, mermilerin havada uçtuğunu, bazı parçaların başına ve omzuna çarptığını kaydetti.

Cerrillo, saldırganın ardından iç kapıdan bitişikteki sınıfa geçtiğini, oradan da çığlıklar ve silah sesleri duyduğunu, sesler kesildikten sonra ise saldırganın yüksek sesle müzik dinlediğini ifade etti.

Arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölü numarası yaptı

O sırada vurulan öğretmenlerinin cep telefonundan polis acil hattını aradığını söyleyen Cerrillo, saldırganın geri dönmesinden korkarak, etrafında vurulan sınıf arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölü numarası yaptığını anlattı.

Ölü numarası yaparak yattığı zamanın kendisine 3 saat gibi geldiğini anlatan Cerrillo, bir ara dışarıda polis sesleri duyduğunu söyledi.

Haberde, Cerrillo'nun mülakat sırasında ağlayarak niye seslerini duyduğu polislerin içeride kendilerini kurtarmadığını sorduğu kaydedildi.

Kamera karşısında konuşmaya korkan Cerrillo'nun havanın sıcak olmasına rağmen battaniyeye sarılmış halde CNN yapımcısına yaşadıklarını aktardığı ve annesinin saldırıdan bu yana uyuyamayan kızının travma geçirdiğini söylediği ifade edildi.

Annesinin ayrıca "mucize bebek" dediği Miah'ın karnında bir tümörle doğduğu, doktorların kendilerine fazla yaşamaz dediği halde 3 yaşında tümörü çıkarmak için kapsamlı bir ameliyat geçirdiği bilgisini paylaşarak, "Şimdi mucize bebek ifadesinin doğru olduğuna daha fazla inanıyorum.'' dediği aktarıldı.

Ölen öğretmenin eşi iki gün sonra kalp krizinden öldü

Öte yandan, saldırının kurbanlarından 4. Sınıf öğretmeni 48 yaşındaki Irma Garcia'nın eşi 50 yaşındaki Joe Garcia'nın yaşanan trajediye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Ailesi tarafından yapılan paylaşımda, “Joe'nun 25 yıldır evli olduğu eşini kaybetmenin acısına dayanamayarak kalp kırıklığından öldüğüne inanıyoruz. Lütfen dualarınızdan eksik etmeyin.” ifadesine yer verildi.

Garcia çifti geride 12 ila 23 yaşlarında 4 çocuk bırakırken, okulun internet sayfasında, saldırının kurbanı Irma Garcia'nın 23 yıllık öğretmen olduğu bilgisi yer aldı.

Uvalde'de 24 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. AA