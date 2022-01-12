Arjantin dünyanın en sıcak yeri oldu! Yüz binlerce ev elektriksiz

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Ülke, gezegendeki en sıcak yer haline geldi

Arjantin'in bazı bölgelerinde 45 dereceyi gören sıcaklıklar, başkent Buenos Aires'te ve çevresinde yüz binlerce kişiyi elektriksiz bırakırken, halk korunabileceği sığınaklar arıyor. Pek çok kişi sahillere ve havuzlara akın ederken, bazıları gölge altında yatarak serinlemeye çalışıyor.

Arjantin'de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı ve ülke genelinde bir ilk yaşandı. Aşırı sıcaklıkların elektrik şebekelerine zarar vermesi nedeniyle yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Klimalarını ve vantilatörlerini çalıştıramayan halk soluğu plajda ve havuzlarda aldı.

"EVİM BİR FIRIN GİBİ SICAKTI"

Reuters'a konuşan ve çocukları için serinleyebilecekleri bir yer arayan 42 yaşındaki Jose Casabal, "Eve geldim. Elektrik yoktu. Ev bir fırın gibi sımsıcaktı. Ben de onları havuzda yüzmeleri için büyük annelerinin evine götürdüm” dedi.

DÜNYANIN EN SICAK YERİ OLDU

Bununla birlikte, La Nina fenomenin yönlendirdiği kuru sıcak havanın ekinleri vurduğu Arjantin'deki sıcaklıklar ile ülke, dünyanın en sıcak yeri haline geldi.

LA NİNA FENOMENİ NEDİR?

İspanyolca'da "küçük kız" anlamına gelen La Nina hava olayı Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük ölçekli soğumasına neden oluyor. Bu durum, küresel isıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkili bir rol oynuyor.

La Nina ien güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında bulunan ülkelerde neden oluyor. Bu nedenle kış aylarındaki sıcaklıklar, Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerden normalden daha sıcak ve Kuzey Amerika kıtasında ise k normalden daha serin seyrediyor.

Tigre kentinde yaşayan 34 yaşındaki Gustavo Barrios, ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken, "Sabahın erken saatlerinde bile hava çok sıcaktı, yaklaşık 31 dereceydi. Gerçekten dayanılmaz bir durum” diye konuştu.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.