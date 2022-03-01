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Arjantin’den Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının dünya barışını bozduğunu ve savaş şiddetinin insan hayatını mahvettiğini söyledi.

16 Dakika Önce
2022-03-01 20:19:06
Arjantin’den Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki

Fernandez, Arjantin Ulusal Kongresinin 140'ıncı olağan oturumlarının açılışında yaptığı konuşmanın başında Rusya-Ukrayna savaşına değindi, savaşta ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Dünyada sağlık, ekonomi ve savaş gibi çeşitli krizlerin baş gösterdiğini belirten Fernandez, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik işgali dünya barışını bozuyor. Avrupa, bir savaşın hayaleti yeniden yükselirken harekete geçiyor. Yine savaş şiddeti insan hayatını mahvediyor." dedi.

Fernandez, barış çağrısı yaparak, "Dünya, tam olarak böyle bir anda barışa bir şans vermemiz gerektiğini ve zar zor hayatta kalan milyonlarca ihtiyaç sahibini sonraya bırakmaktan kurtaracak yeni kurallar koymamız gerektiğini anlamıyorsa, insanlık bir kez daha güçlülerin ahlaksızlığına maruz kalmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

Savaşın sonuçlarının tüm dünyayı kapsadığını aktaran Fernandez, "Arjantin, bu dünyanın bir parçasıdır ve içinde bulunduğu bağlamdan kaçamaz. Savaş, küreselleşen bir dünyada kaçınılmaz surette ülkemiz için sonuçlar doğurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez'in konuşması sırasında muhalefet bloğuna mensup Kongre üyeleri Ukrayna bayrakları açtı.

Arjantin, IMF'ye olan borcunu 2026'da ödemeye başlayacak

Devlet Başkanı, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı borç ödeme anlaşmasına değinerek, anlaşmanın yeni borçlara yol açmayacağını söyledi.

Fernandez, "IMF ile hazırlanan program çerçevesinde görülmemiş bir uzlaşmaya vardık. Ödemeler 2026'da başlayacak ve 2034'de bitecek. Bu, uyum politikaları olmayan ve programın kapsadığı yıllarda reel harcamalarda artış olan bir anlaşmadır." ifadelerini kullandı.

Fernandez, anlaşmanın dış borç sorununu çözmese de bu yönde önemli bir adım olduğunu aktardı ve anlaşmanın onaylanması için bu hafta içinde Kongre'ye sunulacağını belirtti.

Öte yandan, Fernandez'in önceki hükümetin IMF ile yaptığı borç anlaşmasının soruşturulması için geçen yıl suç duyurusunda bulunduğunu aktarması üzerine muhalefet bloğu Fernandez'in konuşmasını bitirmesini beklemeden salonu terk etti.

Konuşmasında adalet, eğitim, sağlık, endüstri ve turizm gibi sektörlerdeki projeleri aktaran Fernandez, ayrıca çeşitli alanlarda yapılacak yatırımlardan bahsetti.

Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı. AA .

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