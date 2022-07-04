Arjantin'de yeni Ekonomi Bakanı Silvina Batakis oldu

Arjantin'de, 2 Temmuz'da görevinden istifa eden Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın yerine Silvina Batakis, yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Silvina Batakis'i yeni Ekonomi Bakanı olarak atadı." ifadesini kullandı.

Batakis'in ataması Cumhurbaşkanı Fernandez ile yardımcısı Cristina Kirchner arasında Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen görüşmenin ardından gerçekleştiği bildirildi.

Arjantin'in Rio Grande kentinde doğan Batakis, 1993'te Ulusal La Plata Üniversite'nden Ekonomi ve Kamu Maliyesi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Ayrıca İngiltere'deki York Üniversitesi'nden Çevre Ekonomisi alanında da yüksek lisans derecesine sahip olan Batakis, akademik alanda Arturo Jauretche Ulusal Üniversitesi'nde Çevre Ekonomisi profesörü ve Ulusal Avellaneda Üniversitesi'nde ise Kamu Maliyesi alanında profesör olarak görev yaptığı belirtildi.

GUZMAN'IN İSTİFASI

Guzman, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükumet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Kirchner, 1 Temmuz'daki açıklamasında, Bakan Guzman'ın ekonomi politikalarını eleştirerek, mevcut durumdan memnun olmadığını belirtmişti.

Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü.

Hükumetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.