Arjantin 6,8'le sallandı

Güney Amerika ülkesi Arjantin, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.

Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.