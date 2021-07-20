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Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

TIMETURK / DÜNYA / Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarına yönelik düzenlenen intihar saldırısını IŞİD'in üstlendiği aktarıldı.

3 Saat Önce
2021-07-20 09:52:03
Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

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IŞİD'e yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını IŞİD'in gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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