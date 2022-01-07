Araştırma: Ünlülere 'tapan' insanların bilişsel performansı daha zayıf

Her testte, Britannica Ansiklopedi'sinden rastgele seçilen 30 kelime ve ardından biri doğru olan dört adet olası tek kelimelik tanım gibi sorulardan oluşan 30 madde yer alıyordu.

Çalışmanın hipotezlerinden biri, kristalize zeka, akıcı zeka ve her ikisinin kombinasyonunu ölçen performansın, ünlülere tapınma düzeylerinin artmasıyla azalacağı yönündeydi. Sonuçlar, ünlülere tapınmaya dair üç boyuttaki daha yüksek puanların, 'bu çağrışımlar genellikle zayıf olmasına rağmen' , iki bilişsel testte daha düşük performansla ilişkili olduğunu gösterdi.

Ünlülere bağlılığın kategorileri

Katılımcılar araştırma kapsamında Ünlü Tutum Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği'ne de tabi tutuldu. Ünlü Tutum Ölçeği değerlendirmesinde sorulan 23 maddeye, "kesinlikle katılmıyorum"dan "kesinlikle katılıyorum"a uzanan 1-5 arası bir cevaplandırma seçeneği sunuldu. Ünlü Tutum Ölçeği üç alt ölçekte meydana geldi. Bunlardan birincisi, "Arkadaşlarım ve ben en sevdiğim ünlünün ne yaptığını tartışmayı seviyoruz" gibi ifadeler içeren Eğlence-Sosyal alt ölçeğiydi. Ünlü bağlılığının 'Yoğun-Kişisel' olarak adlandırılan ikinci düzeyi ise, "Ünlüm hakkında, istemesem bile sık sık aklımda düşünceler beliriyor" gibi ifadelerle karakterize edildi. Üçüncü ve en üst seviye olan Sınır-Patolojik kategorisi ise "En sevdiğim ünlüyle tanışacak kadar şanslı olsaydım ve o benden yasa dışı bir şey yapmamı isteseydi, muhtemelen yapardım" gibi ifadelerle anlatıldı.