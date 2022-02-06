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Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
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TIMETURK / DÜNYA / Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor

Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor

ABD’de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu.

2 Saat Önce
2022-02-06 09:18:02
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor

Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti. .

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