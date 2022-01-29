Araştırma: Kediler evcilleştirilince beyinleri önemli ölçüde küçüldü

Evcilleştirme sürecinde uysallığa bağlı yapılan doğal seçilim, kafatası ve beynin boyutlarının daha küçük hale gelmesinde rol oynamış olabilir.

Evcilleştirmenin memeliler üzerindeki etkilerini daha fazla aydınlatan yeni bir araştırmaya göre 10 bin yıl önce insanların evcil hayvanlar olarak bakımlarını üstlenmeye başlamasından bu yana kedilerin beyni önemli ölçüde küçüldü.

Vahşi hayvanlara kıyasla evcilleştirilmiş memeli türlerinde beyin boyutunun küçülmesinin önemli bir özellik olduğu düşünülürken Viyana Üniversitesi'nden Raffaela Lesch dahil bir grup araştırmacı bu tarz beyin boyutu kıyaslamalarının genelde eski ve erişilemeyen literatüre dayandığını söyledi.

Bilim insanları evcil hayvanlar ve vahşi türler arasında karşılaştırmalar yapan çalışmaların bazı durumlarda değerlendirilen evcil hayvan türlerinin gerçek atası olan türleri artık temsil etmeyebileceğini söyledi.

Royal Society Open Science adlı hakemli dergide çarşamba yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları 1960 ve 1970'lerde yayımlanan ve yabani kedileri, evcil kedileri ve onların melezlerini karşılaştırarak evcil kedilerin kafatası hacimlerini inceleyen çalışmaları tekrarladı.

Evcil kedilerin (Felis catus) kafatası büyüklüklerini değerlendiren araştırmacılar, bunları Avrupa yaban kedisi (Felis silvestris) ve Afrika yaban kedisiyle (Felis lybica) karşılaştırdı.

Araştırma evcil kedilerin hem Avrupa hem de Afrika yaban kedilerinden daha küçük kafataslarına sahip olduğunu ve bunun da beyinlerinin daha küçük olduğunu gösterdiğini ortaya koydu. Çalışma evcil kedi ve Avrupa yaban kedisi kırmalarının kafatası hacimlerinin iki ana türün kafatası hacimleri arasında seyrettiğini de açığa çıkardı.

Araştırmacılar bu kedigillerde evcilleştirme sürecinde uysallık için doğal seçilimin kolay uyarılma ve korkuyla bağlantılı sinir ucu hücrelerinin daha az sayıda oluşmasına yol açtığını ve bunun da kafatası ve beyin boyutunun küçülmesinde rol oynadığını söyledi.

Bilim insanları erişimi kolay olmayan eski literatürden bilgi edinmekte birçok kısıtlama olduğunu ekleyerek daha çok tür üzerinde daha çok çalışma yapılmasının evcilleştirmenin kediler üzerindeki diğer etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyor.

Dr. Lesch, "Vahşi ve evcil hayvanları karşılaştıran literatürün çoğuna erişmek zor ya da metodolojik sorunlara neden olabiliyor" dedi.

Evcilleştirme araştırması alanını geliştirmek amacıyla eski bulguları tekrarlamak ve Wilkins ve meslektaşlarının nöral krest/evcilleşme sendromu hipotezi gibi hipotezlerin sağlam bir temel üzerine kurulu olup olmadığını görmek için çaba sarf etmeliyiz.

Gelecekteki araştırmalarda bilim insanları eski çalışmaları sadece kediler için değil, diğer evcil hayvan türleri için de tekrarlamayı planlıyor.

Kaynak: independent.co.uk

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