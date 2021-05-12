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Araştırma: ABD'deki Yahudi gençler arasındaki bölünme derinleşiyor

ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin son anketi, Amerika'daki Yahudi gençlerin eskisine göre daha yüksek oranda Ortodoksluğu seçtiğini ortaya koydu.

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12.05.2021 04:16:07
Araştırma: ABD'deki Yahudi gençler arasındaki bölünme derinleşiyor

Pew'in "2020'de Yahudi Amerikalılar" isimli anketinde, 30 yaşın altındaki Yahudilerin yüzde 17'sinin Ortodoks olduğu belirtilirken, bu oranın 65 ve üzeri Yahudilerde yüzde 3 ve 50 ila 64 yaş arasındakilerde ise yüzde 7 olduğu ifade edildi.

Son 8 yıl içinde Yahudilerle ilgili en büyük ulusal araştırma olan anketin rapor kısmında, 2013'te 30 yaş altı Yahudilerin sadece yüzde 13'ünün Ortodoks olduğunun altı çizildi.

Diğer taraftan, yeni araştırmada ABD'deki tüm Yahudilerin yüzde 9'unun Ortodoks olarak tanımlandığı, bu oranın 2013'te yüzde 10 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte, yüzde 32'sinin mezhep tanımadığı, yüzde 37'lik bir oranının ise kendini liberal bir Yahudilik biçimi olan Reformist ekole ait gördüğü kaydedildi.

Yahudiliği sadece kültürel bir kimlik olarak görenler var

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2003 yılında 6,7 milyon olan Yahudilerin 2020'de 7,5 milyona çıkarak ABD nüfusunun yüzde 2,4'üne ulaştığı belirtilen anket raporunda, bu nüfusun yüzde 27'sinin Yahudiliği sadece kültürel bir kimlik olarak gördüğü, ancak onu dini inanç olarak benimsemediği kaydedildi.

ABD'de, Ortodoks ve kültürel Yahudilik olarak ayrılabilecek iki uçtaki Yahudilik anlayışının yeni nesil arasında orantılı olarak büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Ankete göre, Amerikan Yahudileri arasında kendini "Aşkenaz" olarak tanımlayanların yüzde 66'lık bir oranla en kalabalık grubu oluşturdukları, "sadece Yahudiyim" diyenlerin yüzde 17, Sefaradların yüzde 3, karışık olanların yüzde 6 oranında olduğu ve yüzde 8'lik bir grubun ise kendini "diğer" olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Politik alanda da, Ortodoks Yahudilerinin yaklaşık yüzde 75'inin Cumhuriyetçi olduğu, diğer kesimde kalanların ise yüzde 70 ila 80 arasında Demokratik eğilim gösterdiği açıklandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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