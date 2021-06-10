Arapları ne kadar tanıyorsunuz?

250 milyona yakın nüfusa sahip Arap dünyası bugün dünya petrolünün yüzde 70'ini elinde tutuyor. Fakiri çok fakir, zengini ise 'dünya zengini'...

Arap kelimesi ilk defa Asur Kralı III. Salmanasar'ın Suriye'de hüküm sürmekte olan küçük devletlerin isyanından ve bunların bozguna uğratılmasından bahseden kitâbesinde geçmekte.İslâmiyet'in ortaya çıktığı yıllarda Arap kabileleri bütün Arabistan'a yayılmışlardı.

Hz Ebubekir ile "dışa" açıldılar

Yemen ve doğuda Hîre Krallığı'nın toprakları Sâsânîler'in, Suriye ve Filistin de Bizans'ın hâkimiyeti altında idi.

Halife Ebû Bekir devrinde Araplar anayurtları Arabistan'ın dışına çıkmışlar, ülkeler fethetmişler, bu ülkelere yerleşmişler ve buraların Araplaşmasını sağlamışlardır.

Bugün Arap coğrafyası olarak isimlendirilen bölgede çok sayıda kültür ve lisan iç içe geçmiş durumda.

Tarihi süreçle birlikte gelişerek bugüne gelen kültürel ve sosyal doku ise tüm ulusların dikkatini çekiyor.

Arapları çağrıştıran ve tanımlamalara neden olan o kadar çok özellikleri var ki...

Petrolün yüzde 70'ine sahipler

Arap dünyası yaklaşık 22 ülkeden oluşuyor.Bu ülkelerde çok sayıda etnik gruptan insan bulunurken farklı diller ve lehçeler de mevcut. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'i bu ülkelerde bulunurken bunun bir sonucu olarak da en zengin ülkeler listesinde Arap ülkeleri önemli sıralamalarda yer alıyor.

250 milyonluk nüfus

Dünya genelinde 250 milyona yakın Arap olarak nitelendirilen insan vardır. Araplık belli bir ırk ya da dile bağlı olmaksızın tamamen kültürel özelliklere göre belirlenmekte.

Bu kültürün de beraberinde getirdiği belli davranış kalıpları bulunur

Arap adetlerinde bir şeyi bilmediğinizi itiraf etmek, antipatik karşılanır.Yapıcı eleştiriler hakaret olarak karşılanabilir, bu konuda dikkatli olmak gerek. Arap kadınların giyim tarzı batılı kıyafetler içindeyken bile saygılarını belli etmek için başlarını örtmeyi gerektirir.

Kadın-erkek kültürü ve aile kavramı

Arap toplumunda kadının yeri, odaya bir kadın girdiğinde erkeğin ayağa kalması gerekmesi ölçüsünde değerlidir. Fakat kadın olmanın getirdiği saygı ve varlığına yansıtılan mesafeye rağmen kadın toplumda erkeklerin sahip olduğu pek çok haktan yararlanabilmiş değil. Aile kavramı onur, bağlılık ve itibarın merkezinde. Arap ve İslam kültüründe erkekler, ailenin başındadır. İş yaptığınız erkeklerin ellerini sıkmak ama çok sıkı tutmamaya dikkat etmek gerekir. Bir Arap ile iş yapmaya başlamadan önce saygı ve güven inşa etmek önemlidir.

Domuz etine karşı hassasiyet

Arap ülkelerinde yaşam ve tatil günleri de İslam etkisi hissediliyor. Müslümanlar için kutsal gün cuma. Arap ülkeleri tatil günleri her ülkede farklılık göstermesine rağmen, ortak olan tatil günleridini bayramlar ve özel günler.

Araplar domuz etini, birçok etçil hayvan etini ve pulları olmayan deniz hayvanlarını yemez. Alkol ise Arap ülkelerinde yasakların başında. Yedikleri tüm hayvanlar İslami kurallara uygun olarak kesilir.

Yemekten önce ve sonra el yıkama şart

Kişisel hijyen Araplar için hem ruhsal anlamda hem de pratikte olağanüstü derecede önemlidir. Çünkü Arap mutfak kültüründe, Arap yemekleri genelde elle yenir, eller yemekten önce her zaman yıkanır. İnançları doğrultusunda yüz, el ve kolları yıkamak gerekir.Arap evleri tek odalı ya da çok odalı olabilir. Tek odalı evlerde uyuma alanı diğer bölümlerden perde ile ayrılır.

Hediyeleşme geleneği

Arap kültüründe hediye vermek eğer buluşma evde gerçekleşiyorsa uygundur ve hediyeler mutlaka paketli olmalı. Hediye veren kişinin önünde paketi açılmaz ve saygı gereği verilen hediye iki kereden fazla reddedilmemeli. Hediyeler buluşmanın sonunda herkesin içinde verilmeli.Meslektaşınızla buluşmanızda çay kahve gibi içecekler mevcut olmalı. Meslektaşınıza görüşme boyunca en az 3 kez çay içmeyi teklif etmeli, size teklif edildiğinde ise en az 2 kere bu teklifi kabul etmelisiniz. Alkol ise asla teklif edilmez. Eğer toplantının uzaması bekleniyorsa mutlaka atıştırmalık veya yemek hazırlanmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.