DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa rekorlarla kapandı
Dışişleri'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki
Çocuk parklarındaki gizli tehlike
Bakan Varank'tan enflasyon açıklaması
Cezaevlerindeki 'işkence' iddialarına ilişkin açıklama
EKPSS atanmak için kaç puan gerekiyor? 2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite)
İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin konusu ne? İyilik hangi gün?
Karadeniz gazı ile ilgili yeni gelişme
Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu
Ashabı Bedir duası ne için okunur, ne zaman okunur? Bedir ashabının isimleri nelerdir?
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
ÖSYM YKS sınav görevi nasıl alınır? ÖSYM GİS sınav görevi tercihi nasıl istenir? ÖSYM YKS sınav görevli tercih başvurusu nasıl yapılır?
Muş'ta kuruldu; elektrik ihtiyacının dörtte biri karşılanacak
Putin ile Abbas arasında kritik görüşme
2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Arap ülkeleri ve İslam Dünyasından uluslararası kuruluşlar, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

2 Saat Önce
2022-04-18 17:25:06
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Filistin, Katar, Ürdün ve Kuveyt yaptıkları yazılı açıklamalarda, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nden (Rabıta) yapılan açıklamada olay, "İsveç'te aşırılık yanlılarının Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği ve Müslümanları kışkırttığı saçma ve utanç verici bir eylem" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "Dini duyguları rencide ederek nefreti körükleyen bu eylem, toplumda düşmanlığı ve bölünmeyi artırarak, özgürlüğü ve insani değerleri zedeleyerek yalnızca aşırılık yanlılarının ve karşıtlarının gündemine hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in kasten tahrif edilmesi, Müslümanları saldırganlığa sürüklemekte ve provokasyona yol açmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Diyalog ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşama düşüncesiyle; nefret, aşırılık ve ötekileştirmenin engellenmesi, tüm dinlere ve kutsallara saygısızlığın önüne geçilmesi için ortak çaba gösterme" çağrısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, dine ve dini sembollere yönelik hakaretlerin suç sayılması çağrısında bulundu.

Olaya ilişkin Cuma, "Tüm Müslümanların hislerini inciten ve nefret duygularını körükleyen bu ırkçı menfur olay; bir arada yaşama, insani ve küresel barışa zarar veriyor." açıklamasında bulundu.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç'in Bağdat Maslahatgüzarı Hakan Roth'un çağırılarak olaya ilişkin nota verildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın, "Müslümanların oldukça hassasiyet gösterdiği kutsallarına yönelik incitici bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, meselenin Avrupa'da ve Müslüman ülkelerde İsveç ve Müslümanlar arasında ciddi yansımalarının olduğu vurgulandı.

Filistin

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak olayı, "İslam karşıtlığının, insanlar arasında kin ve nefreti körüklemenin bir ifadesi" şeklinde nitelendirdi.

İsveç makamlarını "Müslümanların hassasiyetlerini kışkırtan ve inciten eylemlerin tekrar yaşanmasının engellenmesini" isteyen Şeyh Hüseyin, olaya ilişkin, "Ayrımcılık, nefret ve İslam karşıtlığının açık göstergesi olan bu eylem, Batılı ülkelerin savundukları düşünce ve ifade özgürlüğüne de aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur hadise, dünya çapında 2 milyardan fazla Müslümanın hislerini inciten bir tahrik ve tehlikeli bir provokasyondur" ifadeleri kaydedildi.

Katar'ın "inanç, ırk ve din ayrımcılığına yönelik her türlü nefret söylemini reddettiği" vurgulanan açıklamada, halka yönelik provokasyonun sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı açıklamada, "Tüm dini değerlere, insan hakları ve temel özgürlüklere aykırı olan, nefreti ve şiddeti körükleyen ve barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden bu olayı kınıyoruz ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ebu'l Ful, "şiddetin her türlüsünden uzak durarak barışçıl yollarla fikirlerin ifade edilmesi, provokasyondan kaçınılması ve başkalarının hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini" vurguladı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ifade edilerek, bu tarz olayların Müslümanlara yönelik ciddi bir provokasyona neden olduğu, bir arada yaşama ve hoşgörü değerlerine zarar verdiği dile getirildi.

Uluslararası topluma bu eylemleri durdurma çağrısı yapılan açıklamada, tek tanrılı dinlere yönelik saldırıların önlenmesi için sorumluluk alınması gerektiğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş