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Arap ülkelerinden İsrail’e kınama!

İşgalci İsrail askerleri İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya cuma namazı sonrasında postallarıyla girdi. Türkiye'den sonra Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Libya, İsrail güçlerince Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.

3 Saat Önce
2022-04-16 07:49:55
Arap ülkelerinden İsrail’e kınama!

Türkiye'den sonra Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Libya da İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin, dün sabah namazında işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

İsrail'in tansiyonu sistematik olarak yükseltmesinin, Mescid-i Aksa'nın konumuna yönelik açık bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in ihlalleri karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa ve namaz kılan Müslümanlara yaptığı baskını kınıyoruz." denildi.

İsrail'in yaptığı baskının, dünyadaki tüm Müslümanların duygularını tehlikeli olarak kışkırtma girişimi olarak nitelendirildiği açıklamada, uluslararası topluma İsrail saldırılarına karşı Filistin halkını koruma çağrısında bulunuldu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in, Mescid-i Aksa'da sivillerin yaralanmasına yol açan baskını şiddetle kınandı.

Sükunet çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail makamlarının Filistinlilerin dini ritüellerini yerine getirmesine saygı göstermesi ve Mescid-i Aksa'ya karşı ihlalleri durdurması gerektiğine vurgu yapıldı.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da İsrail güçlerinin Filistin'de şiddet eylemlerini yayarak sivillerin ölmesine ve yaralanmasına yol açması kınandı.

Mescid-i Aksa gibi kutsallara baskın yapmaya teşvik ve çağrıları da kınayan Irak Dışişleri Bakanlığı, "hızlı ve tehlikeli ilerleyen olayların kontrol altına alınmasının kaçınılmazlığına" dikkati çekti.

Açıklamada, Irak'ın her zaman Filistin halkından yana duruş sergilediğine işaret edildi.

LİBYA

Libya Devlet Yüksek Konseyi de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerini şiddetle kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya dün düzenlenen baskının, Filistin'de Müslümanlara ait her şeyi yok etme yönündeki niyetleri ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail'in söz konusu ihlallerinin Arap ülkelerinin sessizliği ve uluslararası toplumun çifte standartları gölgesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı ve topraklarını korumak için verdiği mücadele takdir edildi.

İsrail polisi, dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 400 kişi de gözaltına alınmıştı. .

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