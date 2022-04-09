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Arap ülkeleri Kinder ürünlerini toplatıyor
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TIMETURK / DÜNYA / Arap ülkeleri Kinder ürünlerini toplatıyor

Arap ülkeleri Kinder ürünlerini toplatıyor

Bazı Arap ülkeleri İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen Kinder çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar verdi.

2 Saat Önce
2022-04-09 17:01:23
Arap ülkeleri Kinder ürünlerini toplatıyor

BAE Çevre Bakanlığı, yerel yönetimlere söz konusu ürünlerin piyasadan çekilmesi, ardından imha edilmesi ya da gerekirse menşe ülkeye geri gönderilmesi talimatı verdi.

Umman Gıda Kalitesi ve Güvenliği Merkezi de ürünün piyasadan çekilmesi için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Merkez, tüketicilere ürünün kullanımından uzak durulması gerektiği uyarısı yaptı.

Ürdün Gıda ve İlaç Kurumu Müdürü Nizar Muheydat, piyasada söz konusu üründen olmadığı, ancak farklı menşeli ürünler üzerinde yapılan incelemede salmonellaya rastlanmadığını duyurdu.

Ürünün kullanımından uzak durulması çağrısı

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da piyasada söz konusu ürünün bulunmadığını açıklarken, Katar ve Fas sağlık bakanlıkları, ürünün kullanımından uzak durulması uyarısı yaptı.

Henüz herhangi bir tehlikeye rastlanmadı

Mısır'da Tüketici Koruma Merkezi, piyasadan ürüne ait örneklerin toplandığını ve yapılan inceleme sonucu herhangi bir bakteriye rastlanmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Genel Kurulu, piyasada ürünün bulunmadığını açıkladı, bununla birlikte tüketicileri kullanımı konusunda uyardı.

Kuveyt Gıda Genel Kurulu da ülkede söz konusu ürünün tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada ayrıca piyasada benzer ürünler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı kaydedildi.

İngiltere'de 63 çocuğa Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero firması önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022-7 Ekim 2022 arasındaki 2 parti ürünü geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıfların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor. AA .

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