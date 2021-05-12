Arap medyası ikiye bölündü: Heniyye'nin yerine Netanyahu'nun konuşmasını yayınladılar

Hamas lideri Heniyye konuşurken Al Arabiya’nın Netanyahu’nun konuşmasını yayınlaması tepki çekti.

Suudi Arabistan destekli Al Arabiya, Mescid-i Aksa'ya saldıran ve bu saldırıları artıracağını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını yayınlarken Hamas lideri Heniyye'nin açıklamalarına yer vermedi.

Başka bir Arap yayın kuruluşu olan Al Mayadeen ise, Hamas Liderinin konuşmasını yayınladı. Böylece Arap basının ikiye bölündüğü gözler önüne serilmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.