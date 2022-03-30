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Arap koalisyonundan ''Yemen'' kararı: Operasyonlar durduruldu

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Arap koalisyonundan ''Yemen'' kararı: Operasyonlar durduruldu

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bugünden itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-30 07:25:10
Arap koalisyonundan ''Yemen'' kararı: Operasyonlar durduruldu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.

Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.

Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf dün 29 Mart-7 Nisan arasında yapılacak Yemen istişareleriyle eş zamanlı olarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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