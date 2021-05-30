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Arap koalisyonundan Husilere yalanlama
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Arap koalisyonundan Husilere yalanlama

Arap Koalisyon güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, 'Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan sınırına askeri bir operasyon yaptığı iddiası asılsızdır.' dedi.

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30.05.2021 09:12:31
Arap koalisyonundan Husilere yalanlama

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde onlarca noktayı kontrol aldığı iddialarını reddetti.

Koalisyon güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan sınırına askeri bir operasyon yaptığı iddiası asılsızdır." dedi.

Husilerin, Cazan bölgesinde onlarca noktayı kontrol aldığı iddialarını yalanlayan Maliki, Husi milislerin, Yemen'in Marib ve Cevf vilayetlerinde büyük kayıp verdiğini ve son 6 ayda 4 binden fazla askeri mekanizmalarının imha edildiğini kaydetti.

Husilere bağlı Sebe Haber Ajansında, Husilerin bir süre önce düzenlediği geniş çaplı operasyonda Cazan cephesinde 150 kilometreden fazla bölgeyi kontrol altına aldığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca operasyon neticesinde 60 askeri aracın imha edildiği, koalisyon güçlerinden 200'den fazla kişinin öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı öne sürülmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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