Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilere ait 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına doğru gönderdiği bomba yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine gönderdiği bomba yüklü 4 İHA, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemlerinin Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırı girişimlerini çökerttiği kaydedilen haberde, sivilleri korumak ve muhtemel bir saldırıya karşı koymak için operasyonel önlemlerin alındığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu 20 Haziran'da da Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü 17 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.