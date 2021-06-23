DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevinde ölü bulundu
Yunanistan'da rahip mahkeme salonundakilere kezzapla saldırdı
İspanya'nın en büyük bilim ödülü, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir grup bilim insanına verildi
Mısır ile Süveyş Kanalı'nı kapatan geminin sahibi firma arasında tazminat anlaşması
İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
ABD: Koronavirüs aşısı yaptıranlarda kalp iltihaplanmasına rastlandı
Sousa sigara içen Szczesny'ye değil gazetecilere kızdı.
ABD istihbaratı: ABD'nin çekilmesiyle Afgan hükümeti çökebilir
Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilere ait 4 İHA imha edildi
Bilim insanları: Kovid-19 Delta Plus varyantının riskli olduğunu söylemek için erken
ABD’den Türkiye’ye heyet geliyor: Gündem Afganistan
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 809 yeni vaka, 65 ölüm
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama yaşı 18'e düştü
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor

Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilere ait 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına doğru gönderdiği bomba yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.06.2021 21:01:44
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilere ait 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine gönderdiği bomba yüklü 4 İHA, koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemlerinin Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırı girişimlerini çökerttiği kaydedilen haberde, sivilleri korumak ve muhtemel bir saldırıya karşı koymak için operasyonel önlemlerin alındığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu 20 Haziran'da da Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü 17 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş