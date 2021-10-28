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Arap koalisyonu: Yemen'de Husilerden 95 kişi öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde son 24 saatte yürütülen operasyonlarda Husilerden 95 kişinin öldürüldüğünü ve 11 askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

10 Dakika Önce
2021-10-28 22:12:59
Arap koalisyonu: Yemen'de Husilerden 95 kişi öldürüldü

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Marib'in El-Cevbe ve El-Kessara ilçelerinde son 24 saatte Husilere yönelik 22 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda Husilerden 95 kişinin öldürüldüğü, 11 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından gece yaptığı açıklamada, Husilerin Cevbe ilçesinde bir sivil yerleşim yerini İran yapımı balistik füzeyle hedef alması sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğunu belirtmişti.

İryani, saldırıda ayrıca bir mescit ile sivillere ait 4 evin yıkıldığını dile getirmişti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere ait El-Mesire televizyonunun dünkü haberinde, Husilerin, Cevbe ilçesinde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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