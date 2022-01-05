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Arap koalisyonu: Husiler o gemiyi bırakmazsa limanları vururuz!

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, 'İran destekli Husilerin ele geçirdikleri gemiyi serbest bırakmamaları durumunda (Husilerin elindeki) korsanlık faaliyetleri yürütülen limanların meşru askeri hedefleri haline geleceğini' açıkladı

1 Saat Önce
2022-01-05 00:17:05
Arap koalisyonu: Husiler o gemiyi bırakmazsa limanları vururuz!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Maliki, (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine uluslararası sularda el konulması hadisesinin Hudeyde Limanı'ndan yönetildiğini ifade etti.

Söz konusu geminin Sokotra Adası'ndaki Suudi Arabistan sahra hastanesi için ekipman taşıdığını kaydeden Maliki, gemiye el konulmasının uluslararası deniz hukukunun ihlali olduğunu vurguladı.

Maliki, Husilere söz konusu gemiyi serbest bırakmaları çağrısını yineleyerek, aksi takdirde "korsanlık faaliyetleri yürütülen" limanların meşru askeri hedefleri haline geleceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini ele geçirdiklerini duyurmuş, gemide askeri mühimmatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşmıştı.

Arap koalisyonu da İran destekli Husi milisleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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