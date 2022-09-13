Arap gazeteci Ahmed Mansur: Putin’in askerleri Suriye’deki suçlarının bedelini Ukrayna’da ödüyor

El-Cezire’nin dünyaca ünlü Arap gazetecilerinden Ahmed Mansur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın Suriye’de işlediği suçların bedelini Ukrayna’da ödediğini kaydetti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Herson ve Harkiv gibi Ukrayna'nın kuzey bölgelerindeki çekilmesini sürdüren Rusya, askerî ağırlığını ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesine kaydıracağını açıklamıştı. Rusya'nın bu stratejisi, dünya kamuoyunda “Rusya, Ukrayna'da ağır bir yenilgi aldı” yorumlarını beraberinde getirmişti.

El-Cezire'nin dünyaca ünlü Arap gazetecilerinden Ahmed Mansur, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğu bölgelerinden çekilmesine ilişkin dikkat çekici bir yorumda bulundu. Mansur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Suriye'de işlediği suçların bedelini Ukrayna'da ödediğini kaydetti. Mansur, şu ifadeleri kullandı:

Başka insanların eliyle de olsa…

“Putin'in askerleri Suriye'de işledikleri suçların bedelini Ukrayna'da ödüyorlar. Allah, mazlumun duasını daha sonraki bir zamanda da olsa başka insanların eliyle de olsa zafere ulaştırır. Yaratıcının adaletine güvenin. Allah'ım bütün zalimlerden intikam al ve bütün mazlumlara yardım et.”