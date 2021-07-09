Arap dünyasının ilk kadın astronotu NASA yolcusu

Nora Al-Matrooshi, Arap dünyasının ilk kadın astronotu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay programına seçilen 28 yaşındaki makine mühendisi NASA yolcusu.

Nora Al-Matrooshi, Arap dünyasının ilk kadın astronotu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay programına seçilen 28 yaşındaki makine mühendisi NASA yolcusu.

Al-Matrooshi'nin uzaya olan ilgisi çocukken yıldızları seyrederek başlamış, Arap dünyasının ilk kadın astronotu olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor.

"Bu programa seçilmiş olmam, uzay üzerine çalışmak, bilim kadını ya da astronot olma hayali genç kızlar için cesaret verici. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok gururlu ve mutluyum. Bu görevin ülkem ve Arap dünyası için ne kadar önemli olduğunu biliyorum".

Program için seçilen astronotlar, yüzme, tüplü dalış, dayanınıklık, uçuş gibi temel eğitimlerini tamamladıktan sonra aralık ayında NASA'nın '2021 Astronot Adayları Sınıfı'na katılmak için ABD'ye gidecek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuk için eğitim görecek.

BAE, 2021 yılında Mars'a insansız uzay aracı göndererek Arap dünyasının ilk uzay misyonunu gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.