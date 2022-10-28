Arap Birliği Lübnan-İsrail anlaşmasına ne diyor?

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına Arap Birliği’nden destek geldi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arap Birliğinin, Lübnan'ı egemen deniz haklarına kavuşturacak, münhasır ekonomik bölgesindeki zenginlikler ve doğal kaynaklardan istifade etmesine yarayacak, her türlü desteğe ihtiyacı olan halkına fayda sağlayacak anlaşmaya tam destek verdiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomatik ilişki içerisinde olmayan Lübnan ve İsrail, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığının çözümü için bir süredir ABD arabuluculuğunda müzakereler yürütüyordu.

Uzun süren görüşmelerin sonucunda dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Beyrut'ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Kudüs'te deniz sınırı anlaşmasını imzalamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka da iki tarafın ayrı ayrı imzaladığı anlaşma nüshalarını teslim aldıklarını ve bunların BM'nin merkezi New York'a götürüleceğini belirtmişti. .