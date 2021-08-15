Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecileri taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayı fark eden Bangladeşli balıkçıların yetkililere haber verdiği ifade edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yolcuların boğulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Teknede yaklaşık 40 mülteci vardı

Ülkenin Noakhali bölgesinde görevli bir polis de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 40 mültecinin bulunduğu balıkçı teknesinin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen polis, mültecilerin, Bangladeş'te yerleştirildikleri Bhasan Char Adası'ndan kaçmaya çalıştıklarını düşündüğünü söyledi.

Polis, en az 14 mültecinin balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve Ada'ya geri getirildiğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.