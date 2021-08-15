DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Enflasyonun tersini yaşamak!
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te provakatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak
İstanbul'da su borusu patladı
Kutuplar 2100 yılına kadar tamamen eriyebilir
Açık bankacılığa açık mısınız?
Filistin, yarın yüz yüze eğitime başlıyor
Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Kahramanmaraş'ta düşen uçağın personeli için tören düzenlendi
Birçok nasıl yazılır? Birçok ayrı mı yazılır bitişik mi (TDK)? Birçok kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada kara yılan görmek ne işaret eder?Rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelmektedir?
Trudeau’dan sürpriz karar: Kanada erken seçime gidiyor

TIMETURK / DÜNYA / Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecileri taşıyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucu hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

53 Dakika Önce
2021-08-15 21:33:49
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayı fark eden Bangladeşli balıkçıların yetkililere haber verdiği ifade edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yolcuların boğulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Teknede yaklaşık 40 mülteci vardı

Ülkenin Noakhali bölgesinde görevli bir polis de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 40 mültecinin bulunduğu balıkçı teknesinin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen polis, mültecilerin, Bangladeş'te yerleştirildikleri Bhasan Char Adası'ndan kaçmaya çalıştıklarını düşündüğünü söyledi.

Polis, en az 14 mültecinin balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve Ada'ya geri getirildiğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş