Apple kullanıcıları dikkat! ''Cihazların kontrolü tamamen ele geçirilebilir''

Apple, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için çok ciddi bir güvenlik açığı olduğunu duyurdu.

ABD'nin popüler teknoloji şirketlerinden Apple, önceki gün bir açıklama yaparak bazı iPhone, iPad ve Mac modellerinde ciddi bir güvenlik açığı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, cihazların kontrolünün tamamen saldırganlar tarafından ele geçirilebileceği belirtildi.

Yetkililer, kullanıcılardan cihazlarını güncellemeleri ve en güncel sürümü kullanmalarını istedi. Perşembe günü Mac bilgisayarlar için yeni yazılım kullanıma hazırlanırken, Çarşamba günü de iPhone'lar için yazılım yayınlandı.

Saldırıya açık hale gelen cihazlar ise, iPhone 6S ve sonraki modeller, iPad'in 5'inci neslinden sonraki bütün modeller, bütün iPad Pro modelleri ve iPad Air 2 modeli olduğu kaydedildi. Öte yandan MacOS Monterey yazılımında olan bütün Mac bilgisayarların da risk altında olduğu duyuruldu. .