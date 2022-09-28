Apple iPhone 14'te ''baltaladı'': Beklenen talep olmayınca vazgeçtiler!
Apple, beklenen talebin gelmemesi sonucunda yılın ikinci yarısı için iPhone14 üretimini artırma planından vazgeçti.
2022-09-28 13:04:26
Bloomberg'in aktardığı habere göre, teknoloji devi Apple, bu yıl eylül ayında piyasaya duyurduğu iPhone 14 telefonların üretimini yılın ikinci yarısında artırma yönündeki planından vazgeçti.
Apple'ın üretimi artırma planından vazgeçme sebebinin talep yetersizliği olduğu belirtildi.
Apple ilk plandaki 90 milyon adet üretim hedefine geri dönmüş durumda. .
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