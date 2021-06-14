Apoletli yargı başladı

Suu Çii, hakkındaki lisanssız polis telsizi bulundurmak ve Kovid-19 yasaklarını çiğnemek suçlamalarına ilişkin savunma yaptı.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yargılanma süreci başladı.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre Suu Çii, hakkındaki suçlamalar karşısında savunma yapmak üzere başkent Nepido'daki askeri mahkemede hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından basına konuşan avukatı Khin Maung Zaw, Suu Çii'nin duruşma sırasında hafif diş ağrısı çektiğini fakat sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

Avukat Zaw, ilk duruşmasında Suu Çii'nin, lisanssız polis telsizi bulundurmak ve Kovid-19 yasaklarını ihlal etmek suçlamalarına ilişkin savunma yaptığını ifade etti.

Suu Çii'nin yarınki duruşmada ise "devlet sırları kanununu ihlal" suçlamaları karşısında savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarını aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.