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TIMETURK / DÜNYA / AP Başkanı Sassoli'nin iki haftadır hastanede olduğu açıklandı

AP Başkanı Sassoli'nin iki haftadır hastanede olduğu açıklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da hastanede olduğu bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-10 17:58:51
AP Başkanı Sassoli'nin iki haftadır hastanede olduğu açıklandı

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilen Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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