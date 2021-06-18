Antonio Guterres, yeniden BM Genel Sekreterliğine atandı

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine 5 yıllığına yeniden atandı.

Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve BM Güvenlik Konseyi'nce adaylığı onaylanan Guterres, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ikinci kez BM Genel Sekreteri seçildi.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

BM Genel Sekreterleri, 5 yıllığına göreve seçiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Guterres'e 'otoriter liderleri kucaklayan ve insan haklarını göz ardı eden' eski ABD Başkanı Donald Trump, BM'ye en fazla finansal katkıda bulunan ülkelerden Çin'in Uygurlara karşı hak ihlalleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaş suçları karşısında ve BM Güvenlik Konseyi'nde sık sık Suriye ile ilgili kararları veto eden Rus hükümetini eleştirme konusunda sessiz kaldığı yönünde eleştiriler yöneltiyor.

HRW, Guterres'e ikinci döneminde insan haklarına öncelik vermesi çağrısında bulunuyor. Guterres ise ikinci döneminde krizlere çözüm bulmada 'dürüst bir ara bulucu' olacağı ve 'köprü kurucu' rolü üstleneceğini vadediyor.

Eski Portekiz Başbakanı Guterres, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşandığı bir dönemde, 2005-2015 yıllarında ise 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.