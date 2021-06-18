DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Veyis Ateş'ten hakkındaki iddialara yanıt
Maç sırasında rahatsızlanan futbolcu Eriksen ile ilgili yeni gelişme
Analiz: Fed sonrası etkiler ve günün verileri
Türkiye'nin bugünkü koronavirüs bilançosu
Bakan Kurum: Müsilaj denetimlerinde 8 işletme kapatıldı
Rusya'dan ''Türkiye'' kararı: Uçuşlar yeniden başlıyor
Evlilik fotoğrafı için doğal stüdyo; Efteni Gölü Kuş Cenneti
Antonio Guterres, yeniden BM Genel Sekreterliğine atandı
‘Taçsız Kral’: Ayhan Işık
Azerbaycan’dan Erivan’ın ‘Şuşa’ açıklamasına tepki
Gri kategorideki PKK'lı Biliz sınırda yakalandı
İnternet hız testi | İnternet hızı nasıl öğrenilir?
Sende mi Hülya Koçyiğit?
Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci büyük tesis
Veli izin belgesi indir | Telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indir

Antonio Guterres, yeniden BM Genel Sekreterliğine atandı

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine 5 yıllığına yeniden atandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 18:43:15
Antonio Guterres, yeniden BM Genel Sekreterliğine atandı

Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve BM Güvenlik Konseyi'nce adaylığı onaylanan Guterres, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ikinci kez BM Genel Sekreteri seçildi.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

BM Genel Sekreterleri, 5 yıllığına göreve seçiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Guterres'e 'otoriter liderleri kucaklayan ve insan haklarını göz ardı eden' eski ABD Başkanı Donald Trump, BM'ye en fazla finansal katkıda bulunan ülkelerden Çin'in Uygurlara karşı hak ihlalleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaş suçları karşısında ve BM Güvenlik Konseyi'nde sık sık Suriye ile ilgili kararları veto eden Rus hükümetini eleştirme konusunda sessiz kaldığı yönünde eleştiriler yöneltiyor.

HRW, Guterres'e ikinci döneminde insan haklarına öncelik vermesi çağrısında bulunuyor. Guterres ise ikinci döneminde krizlere çözüm bulmada 'dürüst bir ara bulucu' olacağı ve 'köprü kurucu' rolü üstleneceğini vadediyor.

Eski Portekiz Başbakanı Guterres, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşandığı bir dönemde, 2005-2015 yıllarında ise 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş