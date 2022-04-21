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Antarktika'da alarm: Deniz buzu en düşük seviyesinde

Antarktika'da şubat ayında deniz buzu seviyesi 2 milyon kilometrekarenin altına indi.

2 Saat Önce
2022-04-21 08:20:30
Antarktika'da alarm: Deniz buzu en düşük seviyesinde

Atmosfer Bilimlerindeki Gelişmeler dergisinden yayımlanan çalışmaya göre, Antarktika'daki deniz buzu 2 milyon kilometrekarelik "sembolik bariyer"in altına inerek, uydu kayıtlarının tutulduğu 1978'den bu yanaki en düşük seviyeyi gördü.

Araştırmacılar, bu durumun temel sebebinin buz kütlelerindeki kaymadan ziyade sıcaklıktaki değişiklik olduğunu tespit etti.

Antarktika'da yapılan bu çalışma, Dünya'nın "donmuş kıta"sının iklim değişikliğine sanıldığından daha az dayanıklı olduğunu ortaya koymuş olabilir.

Her iki kutup (kuzey-güney), 19'uncu yüzyılın sonlarına kıyasla yaklaşık 3 derece ısındı. Bu oran da Dünya ortalamasının 3 katı.

Kaynak: TRT Haber .

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