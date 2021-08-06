Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınların İbradı ilçesi hariç söndürüldüğünü belirterek, 'Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Dün tüm zor şartlara rağmen rüzgarın güçlü olmasına rağmen kritik noktalarda yangını cansiperane şekilde yapılan çalışmalar sayesinde durdurduklarını aktaran Çavuşoğlu, kritik noktadan öteye gitmesi halinde yangının 5-10 gün daha yangının devam etme ihtimalinin olduğunu ve ancak çalışmalarıyla bu ihtimalin önüne geçtiklerini dile getirdi.

Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının 218'inci saatte kontrol altına alındığını anlatan Çavuşoğlu, İbradı Eynif Ovası'nda aktif yangının sürdüğünü, karadan ve havadan bütün ekiplerin o bölgeye yoğunlaştığını bildirdi. O bölgede de kontrol dışında bir durum olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugün bin 915 araç ve 8 bin 155 personelle sahadaydık. Hava unsurlarımız 1600 sorti gerçekleştirdi. Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımız yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit ve diğer destek hususlarında sahadaki kurumlarımız uyum içinde elbirliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız da bizzat bu çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

"Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde"

Çavuşoğlu, yangında mücadele eden tüm kurumlar, belediyeler, STK'ler ve gönüllülere teşekkür etti. Sahada birlik ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin bugün kendilerini ziyaret ederek güç ve moral verdiğini söyledi.

Azerbaycan'dan yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personelin Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 200 itfaiye personeli de bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek. Kazakistan'dan 2 helikopter, 16 kişilik ekibiyle yola çıktı. İsrail'den bir şirketimizin 2 uçak kiraladığını söylemiştik. O uçaklar da Dalaman'a indiler. ABD'den 2 helikopterin pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu sene kritik bir sene. Her yerde yangın var. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Gözümüz, kulağımız ve dualarımız Muğla bölgesinde. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tüm bakanlar ve ekipler o bölgelerde yoğun çalışıyorlar. Yunanistan'da da büyük bir yangın devam ediyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı aradım, bilgi aldım. İtalya ve diğer balkan ülkelerinde de yangınlar var. Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz. Kendi yangınlarımızı söndürmenin derdindeyken dünyanın diğer yerlerindeki yanan ormanları, şehirleri görüyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Bakan Kurum: Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız

Bakan Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi." bilgisini verdi.

"Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda." diyen Bakan Kurum, "7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı." ifadesini kullandı

Kurum, "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız

Bakan Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada, yürüttükleri büyük mücadelenin bugün 10'uncu gününde olduklarını, yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren, cansiperane savaşan tüm personele minnettar olduğunu, gurur duyduklarını söyledi.

Yangın kontrol altına alındığı için buruk da olsa sevinçli olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. Ama 10 gün içerisinde Türkiye'nin her tarafından buraya koşarak gelen tüm çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ve kurumlarımızın çok değerli personeline, yüzlerce iş makinesi, itfaiye araçları, arazözler ile gece gündüz uyumadan 24 saat çalışan, büyük mücadele veren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu, Türk milletinin vatandaşına, milletine, devletine, memleketine sahip çıkmasının bir sonucudur. İnşallah Muğla'daki yangınları da en kısa sürede söndüreceğiz."

Karaismailoğlu, milletin devletine güveninin tam olduğunu, devletin milletin hizmetinde, milletine sahip çıkmasıyla tüm yangınların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Afetin izlerini de kısa sürede ortadan kaldıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde afetin izlerini ortadan kaldırmak için bakanlarımızla olağanüstü bir hızla bu mağduriyetleri bir bir ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, görülmemiş bir afet yaşadıklarını, yangınlarda yoğun bir mücadele verildiğini belirterek, "Bunun da üstesinden devletimizin gücüyle gelmeye başladık, inşallah diğer bölgelerdeki yangınlar da ortadan kısa sürede kaldırılacaktır. Devletimiz çok güçlüdür, vatandaşlarımızın da devlete güveni tamdır. İnşallah diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.