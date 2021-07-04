Anormal derecede alkol barındıran bir kuyrukluyıldız tespit edildi

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin iç kısımlarına yolculuğu sırasında Dünya'ya çok yaklaşan bir kuyrukluyıldızın 'koma' adı verilen atmosferini inceledi. Analizler, 46P/Wirtanen isimli kuyrukluyıldızın yüksek seviyede alkol barındırdığını ortaya koydu.

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin iç kısımlarına yolculuğu sırasında Dünya'ya çok yaklaşan bir kuyrukluyıldızın "koma" adı verilen atmosferini inceledi. Analizler, 46P/Wirtanen isimli kuyrukluyıldızın yüksek seviyede alkol barındırdığını ortaya koydu.

Normalde kuyrukluyıldızlar "alkollü canavarlar" olarak biliniyor. Zira Güneş Sistemi'nin dış kısımlarından içine doğru hareket ettiklerinde ısınıp alkollü bileşikler salabiliyorlar.

Ancak NASA desteğiyle yapılan araştırmanın ardındaki bilim insanlarına göre 46P/Wirtanen, anormal derecede fazla alkol içeriyor. Bu durum, Güneş Sistemi'nin evrimine dair şaşırtıcı bilgiler sağlayabilir.

Kuyrukluyıldızlar, Güneş Sistemi henüz bebekken bazı maddeleri bünyelerinde dondurarak hapsediyor. Sonra zamanla bu malzemeler eriyor, salınıyor ve sistemin ilk dönemlerine dair bilgi veriyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Neil Dello Russo, "46P/Wirtanen, bugüne kadar herhangi bir kuyrukluyıldızda ölçülen en yüksek alkol-aldehit oranlarından birine sahip" dedi.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada Dello Russo, şu ifadeleri kullandı:

Bu da Wirtanen'in oluştuğu erken Güneş Sistemi'nde karbon, oksijen ve hidrojen moleküllerinin nasıl dağıldığına dair bilgi veriyor.

Comet 46P/Wirtanen, Güneş Sistemi'nin iç kısımlarını aslında düzenli ziyaret ediyor. Kuyrukluyıldız, her 5,4 yılda bir Güneş'in etrafında dönüyor ve hatta bazen Dünya'ya o kadar yaklaşıyor ki gece gökyüzünde çıplak gözle görülebiliyor.

Bilim insanları, kuyrukluyıldızın Dünya'ya çok yaklaştığı o geçişlerden birinde fırsatı değerlendirmeye karar verdi. 2018'deki geçişte gizemli gök cismi, Keck Gözlemevi'nin yeni geliştirdiği Yakın Kızılötesi Spektrografı (NIRSPEC) aracılığıyla incelendi.

Bu cihaz, kuyrukluyıldızın koması boyunca parlayan Güneş ışığına dair veri topladı ve uzmanlar daha sonra komanın kimyasal bileşimini belirlemek için bu verileri analiz etti.

Analizler, kuyrukluyıldızın komasında şu bileşiklerin yer aldığını ortaya koydu: Asetilen, amonyak, etan, formaldehit, hidrojen siyanür (kuyrukluyıldızın yeşil parlamasına neden olan bileşik), metanol, ve su.

NIRSPEC verileri ayrıca komanın sıcaklığını da ortaya çıkardı. Bu noktada bilim insanları tuhaf bir şey tespit etti. Sadece Güneş ışığıyla açıklanamayacak kadar sıcaktı.

Gökbilimciler henüz bu ısıtma mekanizmasını açıklayabilecekleri kesin bir kanıt elde edemedi. Ancak ortaya çıkacak açıklamanın, kuyrukluyıldızların gizemli doğalarına dair önemli bilgiler vereceği düşünülüyor.

Keck Gözlemevi'nden gökbilimci Greg Doppmann, bunu şöyle açıkladı:

Bunun gibi kuyruklu yıldız çalışmaları heyecan verici çünkü o soruyu yanıtlamamıza yardımcı olabilir: Evrende yalnız mıyız?

Kaynak: Independent Türkçe, Science Alert, NASA

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