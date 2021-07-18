Anonymous’tan Sedat Peker’e: Yürü git, faşist

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Bilgi saklıyor muyum, evet saklıyorum” yanıtına Anonymous’tan karşılık geldi. “Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış” denilen mesajda “Yürü git, faşist” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hacker grubu Anonymous'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkındaki “Bilgi saklıyor” suçlaması başlayan tartışma sürüyor. Peker'in “Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum” yanıtına Anonymous'tan karşılık geldi.

Anonymous'un Twitter hesabından Peker için “Yürü git, faşist” ifadesini kullandığı yanıtı şöyle: “Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: “Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış” denilen mesajda “Yürü git, faşist” ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Anonymous, suç örgütü lideri Sedat Peker'in bilgi sakladığını belirterek, “Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan'ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker'in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir” yayınladığı mesajına Peker yanıt vermişti.

Peker “Doğru söze bizim inancımızda ‘amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam” sözleriyle bilgi sakladığını itiraf etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.