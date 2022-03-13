Anonymous: Rus medeniyetine değil, Putin'e karşıyız

Rusya'ya siber saldırı düzenleyen dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, yaptığı açıklamada, 'Anonymous Rus medeniyetine karşı değildir! Putin'e karşıyız ve halkın yanındayız. Ukrayna'ya savaşta yardım ediyoruz' denildi.

Rusya'nın Ukraya'yı işgaline tepkiler sürüyor.

Ukrayna güçleri Rus ordusunun işgaline karşı savaşırken, bilgisayar korsanları da düzenledikleri siber saldırılar ile Rusya'nın dijital altyapısının bozulmasına ve çökmesine neden oldu .

Anonymous ve Cyber ​​Partizans gibi hacker grupları, Rusya'nın bankalarına, devlet yayıncısı RT'ye ve Rusya'dan Ukrayna'ya asker taşımak için kullanılan Belarus demiryolu ağına yönelik siber saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Hacker grupları, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya ve Batı'ya yönelik saldırılarını durdurmak için siber saldırı düzenlediklerini savundular.

Hacker gruplarının Rusya 24, Kanal Bir ve Moskova 24 gibi Rus haber kanallarına düzenlediği saldırının “şimdiye kadar görülen en büyük anonim saldırının” olduğu iddia edildi.

Anonymous, Rus devlet televizyonunu Ukrayna görüntüleriyle hackledi.

Anonymous adlı bilgisayar korsanlığı grubunun Rusya'ya karşı yaptığı çok sayıda saldırı arasında, devlet yayın kuruluşu RT'yi kapatma iddiaları ve Twitter'da "Kremlin'in acımasız işgaline tepki olarak propaganda istasyonunu... çökerttiği" yer alıyor.

Rusya'ya siber saldırı düzenleyen dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous yaptığı son açıklamada, "Anonymous Rus medeniyetine karşı değildir! Putin'e karşıyız ve halkın yanındayız. Ukrayna'ya savaşta yardım ediyoruz ve Rusların hükümetten bazı sahte haberler değil, gerçek haberler almasına yardım ediyoruz" denildi.

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