Anna Moskwa: AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemeler askıya alınsın

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskwa, 'AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemeler en azından bir süreliğine derhal askıya alınmalı. Kış ayları yaklaşırken gaz piyasasındaki zor durum da dikkate alınarak nükleer santraller kapatılmamalı' dedi.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Polonya hükümetinin 2015'ten bu yana enerjide kaynak çeşitliliği için önemli adımlar attığını söyledi.

Rusya'nın Polonya'ya gaz tedarikini nisanda askıya aldığını anımsatan Moskwa, yıl sonuna kadar Rusya'dan gaz ithalatını durdurmayı önceden planladıklarını ifade etti.

"Litvanya ile inşa edilen doğal gaz bağlantısı aktif hale geldi"

Moskwa, bu yıl önemli altyapı projelerinin tamamlanmasıyla doğal gaz konusunda büyük bir problemi çözeceklerini dile getirerek, "Polonya, coğrafi konumu sayesinde Avrupa'da güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynayabilir. Bu nedenle uzun yıllardır her şeyden önce Orta ve Doğu Avrupa'ya rahatlık sağlayacak LNG piyasalarına ve Norveç Kıta Sahanlığı yataklarına yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Litvanya ile inşa edilen doğal gaz bağlantısının aktif hale geldiğini ve Litvanya'nın ithal ettiği LNG'nin Polonya'ya gönderilebildiğini belirten Moskwa, "Bu yıl Norveç ve Slovakya ile boru hattı bağlantıları devreye alınacak. LNG altyapısında da benzer şekilde faaliyet gösteriyoruz. Swinoujscie'deki LNG terminalinin yeniden gazlaştırma kapasitesi yılda 6,2 milyar metreküpten 8,3 milyar metreküpe yükseltiliyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde Gdansk'ta yeni LNG terminali faaliyete geçecek." dedi.

Moskwa, doğal gaz depolamanın önemine işaret ederek, Polonya'nın halihazırda 3,23 milyar metreküp depolama kapasitesi olduğunu, bunun 4 milyar metreküpe çıkabileceğini bildirdi.

"Üye ülkeleri önceden uyardık"

Polonyalı Bakan, Rusya'nın uzun zamandır Avrupa'ya karşı "enerji şantajı politikası" izlediğini söyledi:

"Bunu daha önce dile getirdik. Sadece Kuzey Akım 2 boru hattı vesilesiyle konuşmadık. Ne yazık ki bazı AB üyeleri 24 Şubat'a kadar bu sorunun ciddiyetini farketmedi ya da farketmemiş gibi yaptı. Enerji alanı dahil olmak üzere Rus saldırganlığına yanıt olarak dayanışmayı sürdürmek AB için esastır. Dayanışma ve iş birliği içinde hareket etmeli ve krizi hafifletmek için eylemlerimizi koordine etmeliyiz."

Moskwa, her ülkenin kendi enerji güvenliği stratejisini belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gaz tüketimini yüzde 15 düşürmeye yönelik düzenlemenin gerekli veya yararlı olacağına inanmıyoruz." ifadesini kullandı.

"Varşova enerji krizine hazırlıklı, tesisleri dolu"

Bakan Moskwa, Varşova'nın enerji krizine hazırlıklı olduğunu, doğal gaz depolama tesislerinin dolu olduğunu belirtti.

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyleyen Moskwa, enerji dönüşümünün şart olduğunu ancak bunun ülkelerin sosyal durumundan ve güvenliğinden bağımsız gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

"Dayanışma ruhu içinde iş birliğine hazırız"

Moskwa, Polonya'nın AB'deki ortaklarına etkisiz iklim araçlarını askıya alma ve reform yapma önerisinde bulunduğunun altını çizdi:

"AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemeler en azından bir süreliğine derhal askıya alınmalı. Kış ayları yaklaşırken gaz piyasasındaki zor durum da dikkate alınarak nükleer santraller kapatılmamalı. AB genelinde daha büyük bir enerji krizine yol açabilecek bu kararları yeniden düşünmeye çağırıyoruz. Enerji güvenliği tam olarak sağlanırsa mevcut yasal çerçevede dayanışma ruhu içinde iş birliğine hazırız." .