Anlaşmayı fesheden Musk’a Twitter'dan tepki: Dava açacağız

İş insanı Elon Musk, dün Twitter’ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal ettiği için 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Twitter’ın Yönetim Kurulu Başkan Bret Taylor ise bugün Musk’ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açacaklarını duyurdu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Twitter'ın satış anlaşmasının birden fazla maddesini ihlal ettiği için Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bunun ardından Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, ‘satış anlaşmasının uygulanması' için yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan 95 sayfalık satın alma (birleşme) anlaşmasına göre Musk, Twitter'ın anlaşmayı ihlal ettiğini kanıtlaması gerekiyor aksi halde 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemek durumunda kalabilir.

MUSK'IN AVUKATI: TWITTER YANLIŞ BEYANLARDA BULUNUYOR

Musk, Mayıs ayında Twitter'dan ‘sahte hesaplar (spam) ile yazılım ve programlar sayesinde oluşturulmuş (bot) hesapların' gerçek kişilere ait toplam hesapların yüzde 5'inden daha az olduğuna dair kanıt istemişti. Musk, ayrıca spam ve bot hesapların yüzde 20 kadar olduğunu ileri sürmüştü. Musk'ın avukatları Komisyona bir mektup göndererek; Musk'ın taleplerinin Twitter tarafından görmezden gelindiği, bazen haksız sebeplerle reddedildiği, bazen de eksik bilgi verildiğini ifade ederek “Bay Musk birleşme anlaşmasını feshediyor çünkü Twitter bu anlaşmanın birçok hükmünü esaslı ihlal ediyor, görünüşe göre yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunuyor” açıklamasını yaptı.

TWITTER: YASAL YOLLARA BAŞVURUYORUZ

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı ve Co-CEO Bret Taylor ise bugün yaptığı açıklamada “Twitter Kurulu, Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Delaware Mahkemesi'nde galip geleceğimizden eminiz” dedi. .