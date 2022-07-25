Anlaşmaya rağmen Rusya'nın, Odesa Limanı'nı bombalaması buğday fiyatlarını yükseltti

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı tahıl ihracat koridorunun hafta sonunda Odesa Limanı'nın bombalanması ile tehlikeye girmesi buğday fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine yol açtı.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı tahıl ihracat koridorunun hafta sonunda Odesa Limanı'nın bombalanması ile tehlikeye girmesi buğday fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine yol açtı.

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye cuma günü Ukrayna'nın 3 limanının tahıl ihracatı için açılması üzerinde uzlaşmaya varmıştı. 120 gün geçerli olacak anlaşma çerçevesinde aylık 5 milyon tonluk ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan bu anlaşmaya rağmen Rusya'nın hafta sonunda Ukrayna'nın en önemli ihracat limanı olan Odesa'yı bombalaması koridorun sağlıklı bir şekilde hayata geçirilip geçirilemeyeceği yönündeki belirsizlikleri artırdı. Bu da dünyanın en büyük emtia borsası olan Şikago'da 27 kilogram civarına gelen buğdayın kilo fiyatının yüzde 4 yükselerek 7,86 dolara ulaşmasına neden oldu. Cuma günkü anlaşma sonrası buğday fiyatı yaklaşık yüzde 6 gerilemişti.

Reuters'a konuşan Avrupalı bir emtia işlemcisi "Ukrayna'dan ihracatın tekrar başlaması için sadece gemilere güvenli bir deniz koridorunun oluşturulması yetmez, limanların da güvenli olması gerekir. Ruslar daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan bu konuda şüpheleri güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın limanları şubat ayında Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana kapalı durumda. Ukrayna'da tahılın bir kısmı demir ve karayolu üzerinden Romanya ve Polonya gibi komşu ülkelere taşınmış olsa da hala milyonlarca ton buğday çiftçilerin elinde kalmış durumda.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'dan sevkıyatın durmuş olması da dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesine yol açarken Birleşmiş Milletler bunun daha önce görülmemiş bir kıtlığa ve göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

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