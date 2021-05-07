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Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.

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07.05.2021 11:02:04
Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller

Almanya'da kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı "ARD-DeutschlandTrend" anketi, bugün genel seçimler olması durumunda Yeşiller partisinin federal parlamentoya en güçlü parti olarak gireceğini ortaya koydu.

Buna göre, Başbakan Angela Merkel'in de partisi olan, iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile kardeş parti olarak tanımlanan Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri, yüzde 23 ile ancak ikinci sırada yer alırken, Yeşiller yüzde 26 oy oranına ulaşıyor.

Birlik partileri dört puan kaybetti

Kamuoyu araştırma şirketi Infratest Dimap'ın, oy kullanma hakkına sahip bin 351 kişi ile yaptığı anketin bu sonucu, son bir ay içinde dört puan kaybeden Birlik Partileri'nin, 2019 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez en güçlü parti sıfatını yitirdiğini de ortaya koyuyor.

İkitardaki koalisyon hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) söz konusu ankete göre yüzde 14 oy oranı ile üçüncü, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ise yüzde 12 ile dördüncü parti olarak sıralanıyor.

Oy oranını nisan ayında yapılan ankete göre iki puan arttıran liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11, Sol Parti ise yaklaşık yüzde 6 ile, yüzde 5 barajını aşarak federal parlamentoya girebilecek partiler olarak görülüyor.

Halkın üçte ikisi hükümetten memnun değil

Ankette sorulan, "Federal hükümetten memnun musunuz?" sorusuna "hayır değilim" ya da "çok memnun değilim" diyerek yanıt verenlerin oranı yüzde 62 oldu.

liderler

Birlik partilerinin adayı Armin Laschet, Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock ve SPD'nin adayı Olaf Scholz...

Yeşiller'in adayı birinci sırada

26 Eylül'de yapılacak federal parlamento seçimleri için partilerin başbakan adaylarından kimi doğrudan tercih edecekleri ile ilgili soruya katılımcılar, yüzde 28 oranında Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock cevabını verirken, Birlik Partileri'nin adayı, CDU Genel Başkanı Armin Laschet ve halen maliye bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz yüzde 21'de kaldı. Ancak bu konuda yüzde 30'luk bir kesim kararsız olduğu görüşünü bildirdi.

Merkel en sevilen politikacı

Diğer yandan, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini eylül ayında yapılacak seçimlerin ardından halefine devredecek olan Angela Merkel, halkın en memnun olduğu politikacılar sıralamasında yine birinci çıktı. Merkel'i sırasıyla , 12 puanlık yükselişle Yeşiller'in Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas takip ediyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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