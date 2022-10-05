Angelina Jolie: Çocuğumuzu boğazladı, beni duvara fırlattı

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında devam eden boşanma davası ile ilgili iddialar ve suçlamalar giderek artıyor…

Magazin dünyası, Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davadaki iddiaların şokunu üzerinden daha yeni atmışken dikkat çekici bir dava süreci daha başladı. Bu sefer bir dönemin örnek çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt karşı karşıya geldi.

6 çocuğu bulunan, 2016 yılında yollarını ayıran çift malvarlıkları için karşı karşıya gelmişler ve dava süreci başlamıştı. Jolie 2021 yılının Eylül ayında Şato Miraval'deki bağları ve hissesini satmasından sonra süreç hız kazanmıştı.

"Alkol sorunum var"

Brad Pitt, çiftin sözlü olarak bir anlaşması olduğunu söylerken, bu sebeple satılmasına karşı çıktığını dile getirdi. Fakat dava sürecinde 47 yaşındaki Jolie'nin söyledikleri gündeme geldi.

Dün mahkemeye sunulan ifadelerde Jolie, 58 yaşındaki Pitt'in çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Jolie, “Jette çıkan bir tartışma sonrasında 6 çocuğumuzdan birini boğazladı ve benim üzerime bira döktü. Benim saçımı çekti ve duvara fırlattı” dedi.

Jolie, daha önce bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmak istemediğini fakat buna zorlandığını söylerken Pitt ise çocuklarına şiddet uygulamadığını fakat alkol sorunu olduğunu dile getirdi.