Angela Merkel, Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Merkel'in İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ara buluculuk yapması nedeniyle Mısır'a teşekkür ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin daha da istikrarlı hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına destek verecekleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.