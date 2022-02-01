ANALİZ: “Ukrayna, Rusya ve Avrupa savaş istemiyor”; ABD neyin peşinde?

Rusya-Ukrayna krizinde tırmanış devam ederken ABD ve İngiltere’den sert uyarılar gelmeye devam ediyor. Rus tarafı savaş istemediğini açıkladı ancak Rusya’ya peş peşe yaptırım seçenekleri masada… Gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov, taraflar arasındaki son durumu değerlendirdi

Star gazetesi yazarı İsmayılov, “Ukrayna'da savaş kimin için gerekli?” başlıklı bugünkü yazısında şu değerlendirmede bulundu:

ABD ilkbaharda Çin'e odaklanmanın peşinde. Lakin elindeki projeyi gerçekleştiremiyor. Rusya ve Kıta Avrupa arasında istediği gerilimi ve düşmanca savaş ortamını, bir türlü pekiştiremiyor. Gayesi, Rusya'yı Avrupa'ya teslim edip, kendisi için Çin merkezli yeni bir jeopolitik plan oluşturmak. Rusya ise ABD'nin bu planının farkında... Buna karşın mevcut durumu zamana yayarak, ABD'nin projesini zaman aşımına uğratmak istiyor. Sınırdaki silahlar, askerler ve ordular ise, sanki savaş olacakmış gibi bir algı oluşturmak. Rusya'nın burada asıl maksadı, masada pazarlık marjını artırmak...

Anglosakson ittifakı bu nedenle Ukrayna kozunu sonuna kadar kullanmak istiyor. Lokal bir savaş çıkartarak, Rusya ile Avrupa'yı meşgul etmenin peşinde. Bu durumda Çin ile planladığı yeni süreci, Rusya'sız bir denklemde nasıl mümkün olacağını hesaplıyor. İşin enteresan tarafı da silahsızlaştırma konusunda ABD, "Anlaşmaya hazırız..." diyor. Oysa bu konuda çoğu uluslararası anlaşmalardan çıkmış ABD, Rusya ile hangi anlaşmayı konuşacak ve hangi anlaşmada söz sahibi olacak?

“ABD, Rusya'nın duygusal refleksine oynuyor”

Muhtemeldir ki bazı anlaşmalara Biden yönetimi yeniden dönmek istiyor. Ama durum mümkün olsa da, zaman alacak bir durum.

Demek ABD, Rusya ile ilişkileri zamana yayarak; esas kendisine gereken yeni süreci başlatmak istiyor.

Evet Kıta Avrupasını ikna edemeyen ABD, Rusya'nın duygusal refleksine oynuyor. Rusya da bu duygusal refleks beklentisini, ABD'ye vermiyor. Aksine silah ve ordusuyla Ukrayna sınırında gövde gösterisi yaparak oluşturduğu algıyla, ABD'nin planını bozmaya gayret ediyor.

“Ne Ukrayna, ne Rusya, ne de Avrupa; bu savaştan yana değil”

ABD dünyada tek güç olmadığı gerçeğini kabullenmek istemiyor. Gayesi muhtemel bir savaş ortamı ve gerilimi oluşturarak, sadece kendi menfaatine zemin oluşturmaktır. Çok defa belirttiğim gibi, ne Ukrayna, ne Rusya, ne de Avrupa; bu savaştan yana değil. Bakalım ABD bu yeni siyasi dayatması ile, nasıl bir sonuca varacak? Herhangi bir savaşa müdahil olmadan, savaştırma planını nasıl devreye sokacak? Olayın en ilgi çeken fakat gözden kaçan yönü bu olsa gerek. .