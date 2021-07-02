ANALİZ: Karadeniz'de artan stratejik rekabet ve sıcak savaş tehlikesi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giray Saynur Derman Rusya’nın Karadeniz hamlelerini ve bölgedeki gerilimi değerlendirdi. Prof. Dr. Saynur’un ‘Karadeniz'de artan stratejik rekabet ve sıcak savaş tehlikesi’ başlıklı analizinden öne çıkan paragraflar

Karadeniz havzasını hayati önemde stratejik bir alan olarak gören Rusya ise Neo/Yeni-Avrasyacılık politikası gereği “yakın çevresinin” kontrolü de dahil olmak üzere hinterlandına Batı ülkelerinin nüfuzunu önlemeye çalışıyor.

Karadeniz, tarihin her döneminde sayısız medeniyete ve kavimlere ev sahipliği yapmış, ekonomi, ticaret ve ulaşım başta olmak üzere pek çok açıdan jeo-politik ve jeo-stratejik öneme sahip bir bölge olmuştur. Dolayısıyla tarih boyunca Karadeniz küresel ve bölgesel güçlerin başlıca rekabet alanlarından biri olageldi. Soğuk Savaş sonrası Karadeniz bölgesinden bahsederken, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) yanı sıra yeni “Büyük Oyun”un etkisiyle “Genişletilmiş Karadeniz” kavramı öne çıkıyor. Soğuk Savaş sonrasında Karadeniz'in güvenliğini sağlamak için bir yandan Avrupa Birliği (AB), NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi örgütlerin mekanizmaları çalıştırılırken, bir yandan da KEİ, Karadeniz Donanma İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR), Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) gibi yeni yapılanmalar oluşturuldu.

Rusya Karadeniz'deki gücünü tahkim ediyor

Rusya bir yandan “Karadeniz hakimiyetini” bir yandan da Karadeniz üzerinden Akdeniz'e çıkış imkânı ve boğazların kontrolünü sağlama fırsatı elde etmeyi hedefliyor. Zira Rusya'nın Kerç boğazı ve Azak denizinde varlığını ve etkinliğini artırması, Karadeniz havzasındaki askeri-politik güç dengesini tamamen değiştirdi. Rusya'nın Karadeniz havzasını da içine alan bu bölgede agresif ve yayılmacı politikalar izlemesi bir anlamda NATO ve Batı nüfuzunun önüne set çekmiş durumda. Rusya, tarihi imparatorluk stratejisiyle eski güçlü dönemlerinde olduğu gibi bölgede gövde gösterisi yaparak güç kontrolünü temin etmeye çalışıyor. Bu süreçte Rusya'nın Karadeniz filosu 25 bin askeri personel, 21 büyük savaş gemisi, 7 denizaltı ve 200 destek gemisine ulaşmış durumda. Bölgeye donanma kuvvetlerinden 28 bin kişiden fazla ordu personeli gönderildi. Kırım'ın 2014 yılında ilhakından sonra Sivastopol/Akyar'da bulunan Karadeniz Filosunu, S-400 hava savunma sistemleri, Kh-35U füzeleri, Su-24 ve Su-30SM savaş uçakları ve Ka-27/29 helikopterleri Kırım'a konuşlandırıldı. Rusya bir anlamda Neo/Yeni-Avrasyacılık politikası gereği “yakın çevresinin” kontrolü de dahil olmak üzere hinterlandına Batı ülkelerinin nüfuzunu önlemeye çalışıyor.

Rusya'nın günümüzde hakimiyet alanındaki kıyı şeridi ciddi şekilde genişledi; hem donanmada sağlanan modernizasyon ve büyüme hem de kara kuvvetlerinin tahkim edilmesiyle bölgede bariz bir üstünlük sağladı. Bölgede kızışan bu rekabet, Karadeniz'deki güvenlik algısını dönüştürürken dengeleri de oldukça hassas hale getirdi. Fakat Rusya'nın Karadeniz havzasını da içine alan bu bölgede agresif ve yayılmacı politikalar izlemesinin, NATO'nun ötesinde Çin, Suriye, İran ve Türkiye gibi ülkelerle kurduğu bölgesel işbirliği alanlarıyla ilgili başka sebepleri de bulunuyor. Bölgenin güçlü devletleri Türkiye ve Rusya, Karadeniz'deki güvenlik politikalarını yenileyerek müttefik hâline geldiler. ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler ise Rusya karşısında yer aldılar. ABD ve İngiltere ile Rusya'nın Soğuk Savaş sırasındaki rekabeti, Karadeniz'de yeni dönemde de devam ediyor.

İngiliz gemisi "Rusya'nın tepkisini test etti"

23 Haziran 2021 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'ın güneybatısındaki Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Rusya'nın kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığını bildirmesinin hemen akabinde İngiliz yetkililer Rusya'nın açıklamasını yalanladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, olayın Kırım sularında gerçekleşmesi ve uluslararası hukuk kurallarına göre de Kırım'ın Ukrayna'ya ait kabul edilmesi sebebiyle uluslararası hukuku savunmaktan çekinmeyeceklerini belirterek iddiaları "Rus dezenformasyonu" şeklinde niteledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Londra'dan gemi mürettebatının hareketlerini incelemesini talep etti. Ataşeye, geminin Rus sınırlarını ihlal ettiği söylendi. Bakanlık ayrıca, İngiliz destroyerinin Karadeniz'deki "tehlikeli eylemini" Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinin ihlali olarak tanımladı ve geminin rotasına yönelik bombalama uyarısında bulundu. Moskova, konuyla ilgili İngiltere Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Bu yaşananlar, Rusya tarafından kendi nüfuz bölgesindeki Karadeniz'de olası bir NATO operasyonunun provası olarak Rusya'nın tepkisinin sınandığını ve bir anlamada test edildiği şeklinde algılandı.

Batı'nın bölgeye nüfuz etme çabaları

Putin, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın kara sularındaki eylemine ilişkin, “Bu gemiyi batırsak bile, dünyanın Üçüncü Dünya Savaşının eşiğinde olacağını hayal etmek yine de zor olurdu” diyerek gerginliğin boyutunu dünya kamuoyuna gösterdi.

Özetle, İngiltere ve ABD “yeni dünya düzeni”, “tam ve özgür Avrupa” söylemleriyle Karadeniz bölgesinin uluslararası kapitalist sisteme eklemlenmesini hedefliyor. Gürcistan ve Ukrayna örneğinde olduğu gibi NATO da üyelik ya da işbirliği yoluyla bölgenin Batı sistemiyle bütünleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. Rusya Federasyonu ise Karadeniz'de Montrö Antlaşmasını her şekilde işleterek Karadeniz'in kendi nüfuz alanından ve kontrolünden uzaklaşıp bir NATO gölü olmasını engelleyici strateji geliştiriyor, bir nevi büyük bir güç mücadelesi veriyor. Putin'in politikası aslında Petro'nun vasiyeti olan, tarihi sıcak denizlere inme, kendi hükümranlığı altındaki yakın çevresine nüfuz edilmesinin önüne geçme ve üstünlük kurma siyaseti üzerine kurulu. Karadeniz bölgesi önemli bir rekabet alanı olmaya devam ediyor. Bu rekabetin giderek tehdit boyuna ulaşıp dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirmemesi ve olayların mutedil bir şekilde diplomasiyle çözülmesi bölge istikrarı için hayati önemde. Fakat Karadeniz'de sular oldukça ısınmışa benziyor. Özellikle NATO Zirvesi'nde Rusya'nın birincil tehlike olarak tanımlanması da bu tezi doğrular nitelikte.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.