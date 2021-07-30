Analiz: İsrail antisemitizmle mücadelede meşaleyi taşıyabilir

'11 günlük etkinlik boyunca Birleşik Krallık'ta antisemitizm %500'den fazla arttı . NYPD'ye göre, ABD'de yalnızca New York'ta antisemitik saldırılar %69 arttı. Ve bu rakamlar dünyaya yansıdı...'

"Geçmişte Olimpiyatları başlatmak için kullanılan alevli ok gibi, bu hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir asansörüne oyulmuş gamalı haç , Batı demokrasisinin ve diplomasinin merkezine damgasını vurdu ve antisemitizmin ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını kanıtladı" ifadesini kullanan İsrail Jerusalem Post yazarı Nachman Shai, resmi internet sitesindeki makalesinde hükümete çağrıda bulundu.

Ortadoğu muhabirleri ise konuya ilişkin makalede "antisemitizm karşısında İsrail'in sessiz kalmadan harekete geçmesi çağrısı yapıldığı" yönünde görüş bildirdiler....

"İsrail Devleti'nden şimdi, İsrail hükümeti içinde, Yahudi topluluklarıyla ilgili olarak ve uluslararası sahnede antisemitizmle mücadele ve nefretin her türlüsüne yanıt verme ortak çabasında ortaklar olarak bu vesileyle yükselmeye çağrılmaktadır" diyen Shai'nin makalesinde şu görüşlere yer verildi:

İngiltere ve ABD'de karşıtlık artıyor

"İsrail'in son askeri çatışmasının ardından küresel antisemitik olaylardaki ciddi artış, İsrail'deki olayların Yahudi dünyasını doğrudan nasıl etkilediğine dair bir uyandırma çağrısıydı. Antisemitik aktörler, Yahudi topluluklarını küresel hedeflere dönüştürerek çabalarını ikiye katlamak için Duvarların Muhafızı Operasyonundan tam olarak yararlandı.

Bugün Yahudi bireyler, kendilerini böyle tanımlasınlar ya da tanımasınlar, İsrail hükümetinin temsilcileri olarak algılanıyorlar. 11 günlük etkinlik boyunca Birleşik Krallık'ta antisemitizm %500'den fazla arttı . NYPD'ye göre, ABD'de yalnızca New York'ta antisemitik saldırılar %69 arttı. Ve bu rakamlar dünyaya yansıdı.

Ama sorun devam ediyor. En son Pew araştırmasına göre, Amerikan Yahudilerinin yarısından fazlası 2020'de antisemitizm yaşadığını bildirdi ve Yahudi Seçmenler Enstitüsü'nün Temmuz 2021 ulusal anketi, Amerikan Yahudilerinin şaşırtıcı bir şekilde %90'ının antisemitizmden endişe duyduğunu ortaya koydu. Güçlü korkularını benimle paylaşan Güney Afrika'dan Birleşik Krallık'a ve ABD'ye kadar kişilerle iletişim kurduğumda bu verilerin derinden kişisel etkilerini duyuyorum. Ancak son zamanlarda, bu tür deneyimlerin 1948 öncesi tarih kitaplarımızın sayfalarına ayrıldığına inandık."

Hükümet harekete geçmeli...

Yorumda şunların altı çizildi: "İsrail bu yeni gerçeği kabul etmeli ve eylemlerimizin dünyadaki Yahudi topluluklarının güvenliğini, emniyetini ve ortak yaşamını doğrudan nasıl etkilediğini hesaba katmalıdır.Yeni hükümet önümüzdeki günlerde bir devlet bütçesini geçirmek ve sorumlulukları ve öncelikleri devretmek için hareket ederken, Yahudi ulus-devleti olarak bizim görevimiz, yatırımlarımızı artırarak ve acil durum ve uzun süreli acil durumlarımızı düzene sokarak antisemitizmi gündemimizin merkezine koymaktır. Yahudi topluluğu-dayanıklılık stratejisi terimi.

Bu geniş koalisyonda yeni bir zihniyetle eşleşen antisemitizmin keskin yükselişi, İsrail'in antisemitizm yaklaşımını yönlendiren yeni bir paradigmanın temelini oluşturmak için bize eşsiz bir fırsat sunuyor.

İsrail hükümetinin, dünya Yahudilerinin güvenliğinin ve yaşayabilirliğinin sadece İsrail'in Yahudi ulus-devleti kimliğinin merkezinde değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve dış politika yaklaşımımız için de hayati önem taşıdığına dair resmi kabulüne dayandırılmalıdır.

Ne yazık ki, önceki hükümetlerde, antisemitizmle mücadele çalışmaları, herhangi bir yönlendirici çalışma planı olmaksızın ofisler arasında bölünmüştü."

Daha etkili yanıt verme zamanı......

Görüşte şunlara vurgu yapıldı:

İsrail'in daha etkili ve stratejik bir yanıt sağlamak için antisemitizmle uğraşan birçok kurumu tek bir çerçevede organize etmesinin zamanı geldi. Diaspora İşleri Bakanlığı, İsrail içinde ve dışında antisemitizmle ilgili faaliyetleri organize eden ve yöneten doğal düzenleyicidir. Bu işe gayri resmi olarak, topluluklara nasıl meydan okunduğunu ve Yahudi devletinden ne şekilde liderlik ve destek beklediklerini kabineye bildirerek başladım.

Bu brifingler, benimle sahadaki deneyimlerini ve ihtiyaçlarını paylaşan Yahudi cemaat liderleriyle yaptığım günlük konuşmalara dayanıyor.

Aynı zamanda, daha bu hafta, belirli Yahudi topluluklarının karşı karşıya olduğu acil tehlikeleri ve hükümetimizin tepkisini tartışmak için Yahudi Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa antisemitizm üzerine bir acil durum forumunu yönettim. Böyle bir forumda, Diaspora İşleri Bakanlığı, alandaki trendleri, ihtiyaçları ve en iyi uygulamaları hükümetin gelişen araç kitiyle ilişkilendirme becerisiyle benzersiz bir küresel perspektife sahiptir.

İleride, antisemitizmle mücadele için devlet fonunun artırılmasını bütçe müzakereleri tablosundan savunacağım ve bu çabanın odak noktası olarak ofisimin resmileştirilmesini talep edeceğim.

Son olarak, İsrail içindeki ve Yahudi topluluklarıyla ilgili çalışmalarımıza ek olarak, devlet küresel sahnede yer almalıdır. Nihayetinde, antisemitizmle ancak birleşik ve uluslararası bir dava olarak ele alınırsa mücadele etmeyi başarabiliriz....."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.