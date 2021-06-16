Analiz: Benjamin Netanyahu'nun Yenilgisi

İsrail'in en uzun süredir görev yapan Başbakanı, barış sürecini terk ederek ve demokrasisini tehlikeye atarak ülkeyi şimdiye kadar sağa doğru sürükledi

"Netanyahu, kendisinin de kesinlikle onlardan biri olduğu sözde İsrailli seçkinlere karşı popülist öfkeyi körükleyerek, giderek daha fazla mezhepçi ve bölünmüş bir ülkeye başkanlık etti. On iki yıl boyunca iktidarda kalmayı başardı ve İsrail'in en uzun süre görev yapan Başbakanı oldu. Ancak son iki yılda dört sonuçsuz seçim döngüsü, siyasi tıkanıklığa ve halkın öfkesinin artmasına neden oldu. Geçen hafta, Lapid -şimdiye kadar saçları Netanyahu'nunki kadar beyaz olan, deneyimli bir merkezci politikacı- küçük bir aşırı milliyetçi partinin yerleşimci yanlısı lideri Naftali Bennett ve diğer altı partiyle çalışan bir koalisyon kurmayı başardığını duyurdu...."

"İsrail demokrasisine uzun süreli olabilecek zararlar verdi"

The New Yorker Gazetesi'nin internet sitesinde değerlendirmesi yer alan Ruth Margalit makalesinde şunları kaydediyor:

..Netanyahu ve destekçilerinin, bir zamanlar barışçıl liderlere mahsus olan, aşırı sağ politikacıları hain terimlerle damgalamayı benimsemeleri, onun yönetimi altındaki İsrail siyasetinin sağa doğru sürüklendiğini gösteriyor. Ayrıca, ona sadakatin ne ölçüde ülkeye sadakatle eş anlamlı hale geldiğini de ortaya koyuyor. Netanyahu, iktidarda olduğu yıllarda, gelişen yüksek teknoloji sektörünün önderlik ettiği gelişen bir ekonomiyi yönetti ve İsrail'i koronavirüste dünya lideri yaptı.aşılar—iki kesin başarı. (İlkinin bir sonucu olarak artan eşitsizlik seviyelerine ve ikincisi açısından kilit bir faktör olarak ülkenin sağlam sosyalleştirilmiş sağlık sistemine işaret etmeye değer.) Ancak sağcı bir çoğunluğu sağlamlaştırarak - ve onu kışkırtmak için kullanarak. halkın tüm kesimlerine karşı bir tepki ve başta yargı ve basın olmak üzere demokratik kurumların meşruiyetine ve bağımsızlığına saldırmak için İsrail demokrasisine uzun süreli olabilecek zararlar verdi.

Geçici birz gerçeklik...

Yine de belki de hiçbir şey Netanyahu'nun İsrail-Filistin barış sürecini terk etmesinden daha önemli olmamıştır. İsrailli liderler yıllarca İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden iki devletli bir çözüm yolunda rahatsız edici bir adım olarak geçici bir gerçeklik olarak söz ettiler. Netanyahu sadece bu şekilde konuşmayı bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onun yönetimi altında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri gelişti: bazı tahminlere göre Doğu Kudüs dahil olmak üzere şimdi orada yaşayan yaklaşık yarım milyon yerleşimci var. Önce Netanyahu göreve başladı.....

Hem işgal altındaki topraklarda hem de İran'da, yeni hükümetin Netanyahu'nun pozisyonlarından pek fazla sapmaması muhtemel değil. Bennett açıkça Batı Şeria'nın çoğunu ilhak etmekten bahsetti - Netanyahu'nun bile atmakta tereddüt ettiği bir adım. Ayrıca İran nükleer anlaşmasının sesli bir eleştirmeni olmuştur....

Bu bibi nereye bakıyor?

Bu Bibi'yi nereye bırakıyor? Tüm belirtilere bakılırsa, Netanyahu yeni hükümetin hızla bocalayacağı umuduyla, muhalefetin saldırgan bir lideri olarak yola çıkacak. Raporlara göre koalisyon anlaşması, hükümetin ilk yüz gününde bir bütçeyi geçiremezse çökeceğini belirtiyor. Halihazırda Netanyahu'nun Kabinesi, Kudüs'ün Eski Şehri sokaklarında yapılacak tartışmalı bir milliyetçi geçit törenini gelecek haftaya erteledi - yeni gelen hükümet tarafından Müslüman nüfusla gerginlik yaratmayı amaçlayan bir hareket. Koalisyon bir bütçe tutmayı ve geçirmeyi başarırsa, Netanyahu özel hayatın avantajlarından yararlanma dürtüsünü pekala hissedebilir....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.