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Amerikan TV kanalı İmran Han'ın 'Hindistan' yorumunu sansürledi

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hindistan’daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

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Google News - Timeturk
23.06.2021 12:56:38
Amerikan TV kanalı İmran Han'ın 'Hindistan' yorumunu sansürledi

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han'ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO'ya, Han'ın Hindistan'daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO'daki "Axios on HBO” programı için verdiği röportajda, Hindistan'daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.

Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO'dan açıklama talep etti.

Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.

AA/Fotoğraf: NYT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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