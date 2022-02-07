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Amerikan piyadeleri Polonya'da

ABD 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı piyadeler Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı Polonya'ya gelmeye başladı.

1 Saat Önce
2022-02-07 19:13:29
Amerikan piyadeleri Polonya'da

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı doğrultusunda Polonya'ya gelmesi planlanan 1700 ABD askerinden bir bölümünü taşıyan uçak, Polonya'nın Ukrayna sınırına 90 kilometre mesafedeki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na indi.

ABD'li komutan Christopher Donahue, "Polonya'nın ulusal bütünlüğüne katkımız, Avrupa'daki tüm müttefiklerimizle dayanışmamızı gösteriyor ve açıkçası bu belirsiz dönemde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındayız." açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD askerlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılayarak, "Moskova'nın saldırgan politikası ve Rus imparatorluğunu yeniden inşa etmeye yönelik saldırgan girişimine karşı bunun caydırıcı olduğunu ve dayanışmayı ortaya koyduğunu" söyledi.

Blaszczak, "Tehdit karşısında en iyi tepki, Polonya'ya ve ittifakın doğu kanadındaki diğer NATO ülkelerinde güvenliği sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Tarihi 1917'ye uzanan ABD 82. Hava İndirme Tümen'inin, 18 saat içinde hızla konuşlandırılabilme, kilit hedefleri güvence altına almak için paraşüt saldırıları gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade ediliyor.

Rusya'nın artan askeri faaliyetlerine karşı ABD, 2017'den bu yana Polonya'da dönüşümlü olarak yaklaşık 4 bin askerini konuşlandırdı. AA .

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