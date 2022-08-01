Amerikan medyası: Pelosi, Tayvan'ı ziyaret edecek

Hint-Pasifik turuna çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin programında yer almamasına rağmen Tayvan'ı ziyaret edeceği, önce The China Times gazetesi, ardından CNN tarafından duyuruldu.

The China Times, Pelosi'nin yarın gece gideceği Tayvan'da çarşamba günü ada ülkesinin lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceğini öne sürdü.

CNN'in Taipei muhabiri de Tayvan hükümet yetkililerine ve ziyaretle ilgili ABD'li yetkililere Pelosi'nin Tayvan ziyaretini doğrulattıklarını söyledi. CNN'in haberinde ziyaretin tam tarihi ve saati verilmedi, ama Malezya'dan adaya geçmesinin beklendiği dile getirildi.

Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşeceği haberlerinin ardından Çin'in 4 J-16 savaş uçağı Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdi. .