Amerikan gazetesi 'Putin'i çıldırtacak plan'ı açıkladı

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD'li yetkililer, Polonya'nın Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçakları karşılığında Sovyet döneminden kalma uçaklar sağlayacağı bir anlaşma üstünde çalışıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, ABD'nin Wall Street Journal gazetesi Rusya Devlet Başkanı 'Putin'i çıldırtacak plan'ı manşetten verdi.

Wall Street Journalgazetesinin aktardığı habere göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.

UKRAYNALI PİLOTLAR RUS YAPIMI UÇAKLARLA UÇACAK

Bir Beyaz Saray yetkilisi ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu konuda Polonyalılarla çalışıyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle istişare ediyoruz" dedi. Kararın bir kısmı, ABD'nin uçakları Ukrayna'ya devretmesi karşılığında Polonya'ya neler sağlayabileceğine bağlı.

Ukraynalı pilotların, bu sistemler üzerinde uçmak için özel olarak eğitildikleri için Rus yapımı uçaklara ihtiyaç duydukları bildiriliyor.

"EN AZINDAN UÇAK ALIN"

200'den fazla Meclis ve Senato üyesinin bulunduğu görüşmede Zelenskiy, soru almadan önce yaklaşık 25 dakika konuştu. Görüşmedeki iki kişiye göre, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Zelenskiy'ye en çok neye ihtiyacı olduğunu sordu. Ukrayna Devlet Başkanı, jet avcı uçağı ihtiyacı ile yanıt verdi. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı da gündeme getirdi, ancak bir tercüman aracılığıyla, görüşmedeki bir kişiye göre "Bunu yapamıyorsanız, en azından uçak alın" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan birçok Kongre üyesi, Biden yönetiminin Kiev'e savaş uçağı sağlamasına destek olacaklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya savaş uçağı temini konusunda Polonya'da değerlendirmede bulunmuş ve bu konu üzerinde müttefik ülkelerle görüştüklerini söylemişti.

Ukrayna yönetimi daha önceki açıklamalarında ordudaki pilotların Sovyet dönemine ait Mig-22 ve Su-25 gibi uçakları hemen uçurabileceğini ve bu uçakların Polonya'nın da arasında bulunduğu bazı Doğu Avrupa ülkelerinde halen mevcut olduğunu dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talebinde de bulunmuş ancak hem ABD hem de NATO "Rusya ile savaş riskini barındırdığı için" bu talebe olumsuz karşılık vermişti. .