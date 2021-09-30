Amerikan gazetesi, Erdoğan-Putin buluşmasından rahatsız oldu

Amerikan New York Times gazetesi, Soçi kentinde gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesi sonrası vurgulanan güçlü iş birliği mesajından rahatsız oldu. Zirvenin sonuçlarının ABD’yi saf dışı bırakacağını yazan gazete, Biden'ın alarma geçmesi konusunda uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri zirve, yankılarını sürdürüyor. Başta Suriye'deki kritik durum olmak üzere, askeri ve enerji alanlarındaki iş birliğine yönelik konuların masada olduğu görüşme, ABD tarafından da yakından takip edildi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI ENDİŞE YARATTI

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından duyduğu rahatsızlığın yanı sıra bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye'nin komşu devletlerle olan ilişkilerini yakından takip eden ABD medyası, Soçi zirvesinin sonuçlarına ilişkin analizleri yayınlamaya başladı.

ABD'li New York Times, Erdoğan-Putin görüşmesini manşete taşıdı. Görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir analiz yayınlayan New York Times, ABD'nin duyduğu rahatsızlığa rağmen Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sıkı tuttuğundan bahsetti.

İki liderin sık sık vurguladığı iş birliği mesajlarını tekrarlayan NYT, başta AB olmak üzere Batılı devletlerin itirazlarına rağmen Türkiye'nin Rusya ile sürdürdüğü askeri iş birliğinden vazgeçmediğine yer verdi.

Türkiye ile Rusya'nın, enerji yatırımlarındaki ortaklığını pekiştirdiğinden bahseden NYT, başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının Türkiye'yi Avrupa karşısında bağımsız bir konuma eriştirdiğinden bahsetti.

Erdoğan'ın, ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya ile olan askeri iş birliğine devam ettiğini söyleyen NYT, ABD Başkanı Joe Biden'ın alarma geçmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın S-400 anlaşması konusunda hiçbir şekilde geri adım atmadığını ve son zirvede bunu bir kez daha vurguladığından bahseden gazete, Erdoğan'ın tüm dünyaya açık bir mesaj verdiğini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, Türkiye'nin Suriye-Afganistan hattındaki etkinliğini giderek artıracağından bahseden NYT, bu durumun ABD'nin dışlanacağı sonucunu doğuracağını söyleyerek uyarıda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.