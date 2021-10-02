Amerikan Foreign Policy yazarından Erdoğan'ın sağlık durumu iddiası

CIA şefi Henri Barkey'in öğrencisi CFR Uzmanı Steven Cook’un Foreign Policy'de (FP) yayımlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia ederken 2023 seçimler için iktidar ve muhalefetin olası adaylarını değerlendirdi.

ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook, ABD'de dış politika alanında önde gelen yayınlardan Foreign Policy'de (FP) yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ve AK Parti'nin 2023 adayı üzerine yazı kaleme aldı.

Yazısında son aylarda basına yansıyan bazı görüntüleri değerlendiren Cook, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğunu ve 2023 seçimlerinde aday olamayabileceğini savundu. Erdoğan'ın unutkanlık, kusma, nefes alma problemleri olduğunu yazan Cook, doktor sayısının artırıldığı ve halkla buluşmalar öncesi ağrı kesici takviyesi yapıldığı iddia etti.

Erdoğan'ın 2023'de olası rakiplerini aktaran Cook, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in en büyük adaylar olduğunu belirtirken bu üç isme övgü yağdırmaktan geri kalmadı.

Makalede, AK Parti içinden Erdoğan sonra öne çıkan adaylar olarak Hakan Fidan, Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın isimleri sayıldı.

MİT Müsteşarı Fidan'ın çoğunlukla kapalı kapılar ardında kaldığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise son aylarda Sedat Peker'in videoları ile yıprandığını söyleyen Cook, en muhtemel adayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu yazdı.

Akar'ın Fidan ve Soylu'ya göre daha avantajlı olduğunu belirten yazar, en önemli kozun Silahlı Kuvvetler olduğunu yazdı. AK Parti iktidarında orduya yönelik "sivilleşme" hamlelerini hatırlatan Cook, Waşhintgon'daki bazı kişilerin Akar'a sıcak bakacağı ve “Tamam, o kadar da kötü görünmüyor. Bize pragmatik geliyor. Onunla iş yapabiliriz.” diyeceklerini yazdı.

Buna rağmen Akar'ın Erdoğan'la aynı siyasi kökten geldiğini yazan Cook, son dönemde Türkiye ve NATO arasındaki çelişkileri hatırlatarak "Akar'ın ABD'ye dost olmasını kimse beklememeli" dedi.

Gül'e övgü, Erdoğan'a eleştiri

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden hemen sonra Erdoğan'ın otoriterleştiğini yazan ve sık sık FETÖ'cülere destek mesajları veren Cook, geçtiğimiz aylarda Foreign Policy'de "Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor" başlığıyla çıkan makalesinde de benzer ifadeler kullanmıştı. AK Parti'nin kuruluş dönemini ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını öven Cook, Gezi Parkı eylemleriyle başlayan süreç sonrası hükümetin FETÖ'ye yönelik operasyonlarla iktidarın otoriterleştiğini savundu.

Makaleyi özetleyen, FP resmi hesabından da paylaştıkları cümle şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor."

Foreign Policy dergisi "Dünyanın ilk 100 entelektüeli" listesinde 2008 yılında Fethullah Gülen 1. sıraya, 2008 yılı listesinde Orhan Pamuk 4. sıraya almıştı.

Kaynak: Foreign Policy, Veryansın TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.